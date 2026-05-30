飆股幕後》矽光子題材加持 玉晶光站穩600元

玉晶光切入CPO商機。圖為董事長陳天慶。（記者歐宇祥攝）

記者歐宇祥／特稿

光學大廠玉晶光（3406）因釋出切入CPO（共同封裝光學）正向消息，加上第三季蘋果（Apple）新機種將問世，客戶啟動拉貨，近日玉晶光股價正向，從4月初至昨日股價漲近36%，本週雖略顯震盪，不過仍週漲近5%，昨日股價維持盤上震盪，終場上漲31元或5.42%，以603元作收，暌違10個多月再次站回600元關卡。

近期CPO商機熱，大立光（3008）、玉晶光都切入矽光子商機，並將CPO列入第二重要領域。玉晶光董事長陳天慶昨日說明，目前主力研發關鍵插槽、V型槽、稜鏡3種關鍵元件，5月底送樣認證，今年量不多，看好2027年至2028年有望正式量產，成為玉晶光的新成長動能。

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目前玉晶光仍以手機鏡頭占營收比重大宗，不過今年受記憶體缺貨影響，消費電子產品恐會漲價，供應鏈也面臨砍價壓力，美伊戰爭又帶動石化產品漲價，不過玉晶光指出，目前原物料漲價影響不大，今年手機領域將與去年持平，整體營運持穩。

除手機、CPO外，玉晶光耕耘AI眼鏡與AR（擴增實境）穿戴裝置商機，切入時間早於同業，研調機構估今年全球AI眼鏡出貨量將達1700萬副、年增105%，並以Meta、蘋果、Google為3大龍頭廠商，玉晶光都有望獲取商機。該公司也預估，今年AI眼鏡需求強，有利於成長。

外資今年以來月月買超玉晶光，1月買超逾5千張，4月買超逾8千張，5月近期為連8買，持股比重從3成拉高至44%，助攻玉晶光這波股價上漲。

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