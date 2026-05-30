飆股幕後》下半年可望漲價 環球晶7天強彈6成

市況需求回溫，下半年可望調漲價格，環球晶近7個交易日漲幅近6成，加入千金股行列。（資料照，記者方韋傑攝）

記者洪友芳／特稿

矽晶圓大廠環球晶（6488）隨著市況需求回溫，下半年可望調漲價格，帶動近期股價表現強勢，昨漲停達1015元，一舉上漲88元，不僅攻入千金股行列，更創收盤新天價，近7個交易日漲幅近6成，從四月低點以來，漲幅超過1.4倍。

環球晶本週一舉行股東會，董事長徐秀蘭釋出比先前更正面的訊息，指出相較去年矽晶圓出現「冰火兩重天」市況，今年需求面全面回升，除了AI相關應用持續強勁，12吋矽晶圓稼動率全部滿載，非AI的應用需求也漸回溫，比去年改善，考量成本與折舊攀升，公司正全面與客戶協商漲價，期望可以在下半年成功調漲。

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環球晶並投入12吋方形矽晶圓領域，正送客戶驗證中，並已在竹南舊太陽能產線騰出空間趕建無塵室、採購新設備，預計今年第四季量產，初期月產能規劃數千片，希望力拚成為台灣第一家量產方形矽晶圓的廠商。

環球晶第一季營收與獲利皆呈現季減，每股稅後盈餘3.97元，為近三季新低，但公司預期是這波景氣週期的底部，隨著客戶庫存水位顯著下降，與AI、記憶體需求帶動，全年營收將呈現季季走高。

外資三月小買環球晶2491張，四月大買1萬8147張，五月買超4464張，持股比也從三月的23.33%提高到25.71%；投信於四月買超6379張，五月買超1萬966張，自營商也買超2302張。

值得留意的是，外資從5月12日起開始逢高獲利了結，賣超逾7千張，全數由投信接手。

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