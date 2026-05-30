華邦電：記憶體缺貨到明年下半年

華邦電董事長焦佑鈞（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠華邦電（2344）董事長焦佑鈞昨指出，AI才正起步發展，預期可逐漸擴大發展到2050年，台灣把握到AI機會，電子產業大受惠，目前記憶體產業更是全面缺貨，他預期到明年下半年還是難紓解供不應求的市況。

延攬前台積電大將蔣尚義出任獨董

華邦電昨股東會全面改選董事，這次受矚目的是延攬前台積電（2330）研發大將蔣尚義擔任獨董。焦佑鈞表示，華邦電正因應邊緣AI運算開發客製化的CUBE技術，透過3D堆疊與先進封裝，解決傳統記憶體頻寬不足的問題，希望借助蔣尚義的豐富經驗，加速創新技術的開發能力。

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焦佑鈞指出，AI蓬勃發展速度超過預期，記憶體產業進入結構性、全面性的缺貨週期，供不應求的狀態預計將持續到明年下半年，目前缺貨已從DRAM擴散到NAND Flash與NOR Flash，擴產緩不濟急，尤其無塵室更是大缺。華邦電因應市場需求，正積極擴產，已展開高雄第二座廠規畫設計，預計明年建廠、約2029年才能展開生產，股東會因此通過發行GDR（全球存託憑證）籌措建廠資金，預計發行2億股，將於下半年完成。

華邦電總經理陳沛銘也表示，AI時代來臨，記憶體已變成「戰略物資」，無論是伺服器或個人電腦，系統單晶片（SoC）的設計都必須優先考慮搭配何種記憶體、能否確保充足的供應，從同業擴產時程與客戶需求來看，記憶體供不應求可能延續到2028年。華邦電第二季DRAM、NAND Flash與NOR Flash價格漲幅皆超過預期，營收與獲利將較第一季成長，對下半年營運樂觀看待。

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