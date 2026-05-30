聯發科：ASIC業務明年上看數十億美元

聯發科執行長蔡力行。（歐新社檔案照）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨日召開股東會，聯發科董事長蔡明介表示，聯發科在AI世代已於邊緣和雲端皆有布局，看好資料中心有很大成長機會，AI ASIC（客製化晶片）業務快速成長，今年ASIC業務目標20億美元，明年會有數十億美元。

資料中心今年開始貢獻營收

蔡明介指出，公司多元化布局，今年穩健成長，雖手機市場受記憶體價格大漲影響，但汽車業務打入新客戶，資料中心今年開始貢獻營收，看好代理AI成長機會，手機、計算、穿戴、汽車、資料中心及衛星都布局，目前AI在發展初期，資料中心成長機會大，和台積電（2330）密切合作先進技術，未來重要技術皆會持續投資。

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聯發科副董事長暨執行長蔡力行指出，去年對全球半導體是充滿機會與挑戰的一年。AI資料中心需求高速成長，各類AI應用的發展持續推動產業創新，並加速各類終端產品導入AI技術，大幅推升高效能運算及高速連網的結構性需求。

與輝達合作超級晶片進入量產

蔡力行指出，公司已於去年完成台積電2奈米製程的旗艦系統單晶片設計定案，展現將先進半導體製程技術應用到多元解決方案的創新能力，持續致力推動領先業界的通訊技術與AI應用，與NVIDIA合作設計的GB10 Grace Blackwell超級晶片，應用於NVIDIA DGX Spark個人AI超級電腦也進入量產。

同時也積極拓展雲端資料中心業務，並投入先進製程與先進封裝技術，以及下一代關鍵IP開發，如400G SerDes、先進共同封裝光學（CPO）等，把握資料中心的快速成長機會。

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