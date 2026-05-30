AI轉型開始收成 劉揚偉：鴻海拚年年賺2股本

鴻海昨舉行股東會，受惠AI需求持續升溫，董事長劉揚偉霸氣喊公司營運新目標，未來朝「每年賺2個股本」方向努力。（中央社）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉昨日在股東會表示，受惠人工智慧需求持續升溫，鴻海去年每股稅後盈餘達13.61元，創1991年上市以來新高，並已連續5年賺逾1個股本。展望未來，他更首度喊出新目標，將朝「每年賺2個股本」方向努力，持續提升獲利能力與股東報酬。

每股配息7.2元 創新高

劉揚偉說，AI不僅帶動鴻海業務規模擴大，也進一步改善產品組合與獲利結構。董事會今年已通過每股配發現金股利7.2元，創上市以來新高，並連續7年維持超過5成配發率。隨著公司連續5年賺逾1個股本，未來將持續朝每年賺2個股本的目標邁進，讓股東分享更多經營成果。

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劉揚偉提到，目前鴻海在AI伺服器市場市占率已超過4成，憑藉速度、品質、工程服務、彈性與成本等核心能力，成為全球重要客戶長期合作夥伴。隨著生成式AI快速發展，四大雲端服務供應商今年資本支出約7000億美元（約新台幣21.9兆元），明年甚至有機會突破一兆美元（約新台幣31.4兆元），而客戶的資本支出就是鴻海的機會。

今年AI機櫃出貨倍數成長

CPO交換器出貨目標1萬台

在產品布局方面，鴻海目前已提供圖形處理器、中央處理器及特殊應用積體電路等不同架構的AI伺服器與機櫃產品，並透過垂直整合提升附加價值。

劉揚偉透露，今年AI機櫃出貨量將呈倍數成長，同時共同封裝光學交換器產品也將開始出貨，目標出貨一萬台，明年有望再大幅提升。

鴻海也同步布局電動車、機器人、半導體、低軌衛星，旗下離子阱實驗室也有能力穩控逾15個離子，取得開發量子電腦核心機件的基礎條件。

劉揚偉指出，全球科技產業正進入新一輪變革，將持續強化三大智慧平台布局，今年整體資本支出將較去年的1700億元增加3成以上，進一步強化AI資料中心、電動車以及新興產業布局。

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