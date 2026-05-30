不甩輝達需要電力！5大爭議未解 藍白修惡空污法逕付二讀

5大爭議未解，國民黨及民眾黨黨團昨再將「空氣污染防制法修正草案」表決通過逕付二讀。（記者方賓照攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達執行長黃仁勳訪台期間，多次喊話「需要電力」。但國民黨及民眾黨黨團昨再將「空氣污染防制法修正草案」表決通過逕付二讀。經濟部強調，各方關切AI（人工智慧）產業用電需求成長，但修正草案涉及所有能源、產業的排放規定，直接以立法限制能源供應韌性，且有五大爭議未解，無視產業界與經濟部多次呼籲即倉促修法，感到「萬分遺憾」。

經濟部：衝擊8千家企業、影響供電穩定

經濟部表示，草案五大爭議未解，包含許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險；下修許可證效期增加行政成本，且縮短「三級防制區」展延期限，衝擊經濟發展；地方政府可片面強制業者減量，造成中央和地方管制規定不一；地方政府可片面公告禁止使用特定燃料，恐衝擊全國用電；法律不明確，影響企業投資可預期性。

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工業總會、工業區廠商聯合總會等產業團體先前已多次呼籲，十分擔憂修法逕行賦予地方更多裁量權，企業將無所適從；下修許可證展延效期，將加重行政負擔；許可證未完成審查即失效，更讓產業面臨停工風險大增，影響投資可預期性。

台電兩度疾呼電力就是國力，強調東西部電廠透過電網與各大科學園區、城鄉都會區及產業聚落緊密串連並互相牽動，穩定供電對國家安全及經濟發展至關重要，盼立法院在審查時能鄭重考量供電衝擊；工總更在五月十一日的公聽會上強調，因本案牽連甚廣，期盼立法院多辦公聽會，充分了解草案衝擊，避免倉促修法。

經濟部強調，立法院先前僅安排一場公聽會，恐無法掌握各方看法，未充分了解提案對經濟及供電穩定的衝擊，若修法完成，不只對全國八〇〇〇家企業營運穩定造成直接衝擊，且對全民供電穩定形成重大影響。

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