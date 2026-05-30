全民瘋台股 證券交易員年薪增幅17％奪冠

勞動部昨日公布最新職類別薪資調查。受惠於AI科技浪潮帶動台股屢創新高，財富效應似乎也「外溢」至金融保險業。證券交易員與保險業務員年薪增幅高達十七％與十五％，（資料照，記者林正堃攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨日公布最新「職類別薪資調查」。近年受惠於AI（人工智慧）科技浪潮帶動台股屢創新高，財富效應似乎也「外溢」至金融保險業；調查顯示，雖然傳統的「三師」仍穩居高薪排行榜前三名，但以月薪（經常性薪資）成長爆發力來看，證券交易員與保險業務員年薪增幅高達十七％與十五％，跑贏其他職類。

「最高薪」職務榜首由「機師（航空駕駛員）」奪下，平均月薪高達二十九．八萬元、年薪直衝三九三．一萬元，從業人數三七八七人；緊追在後的是「精算師」，平均月薪二十．三萬元、年薪三六六．二萬元，但僅有四十六人；第三名是「醫師」，平均月薪為十八萬元、年薪二四九．七萬元，從業人數達五萬六〇六三人。

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在台股交易熱絡下，證券金融交易員的年薪較前一年度大幅增加十七％，漲幅拔得頭籌，月薪達八．一萬元、年薪一五三．八萬元，亦擠入「高薪前十強」；保險代理人與保險業務員同樣表現亮眼，月薪平均六．五萬元、年增逾十％，年薪破百萬達一〇一．三萬元，年薪增幅達十五．八％。

調查同時凸顯長年低薪、月薪「緊貼」最低工資的低薪「慘」業。第一低薪群（月薪約三．一萬元）以「支援服務業」勞力工最為弱勢，另包括洗衣熨燙工、廢棄物收集及回收分類工、建築清潔與房務人員及休閒遊樂場所服務員，皆處於墊底位置。

第二低薪群（月薪約三．二萬元）包含收銀員、售票員，以及廚房幫工、按摩師、手工藝人員、牙醫助理等；第三低薪群（月薪約三．三萬元）主要是餐飲服務人員、美髮美容及造型設計人員等。

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