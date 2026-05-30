台股AI熱過頭 央行示警3大金融風險

央行發布最新金融穩定報告，提醒市場注意AI產業快速擴張下潛藏的三大金融風險。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布最新第二十期金融穩定報告指出，儘管全球仍面臨地緣政治衝突、美國貿易政策變動及金融市場波動等不確定因素，但國內整體金融情勢仍維持穩定；不過，央行此次特別新增AI（人工智慧）相關專欄，提醒市場注意AI產業快速擴張下潛藏的三大金融風險。

市場資金過度集中AI相關產業 恐加劇股市下行脆弱性

首先，央行指出，市場資金過度集中於AI相關產業，恐加劇股市下行脆弱性。AI投資熱潮使市場資金明顯集中於少數AI族群，若未來相關企業獲利未如預期，產業過度集中恐放大單一產業波動對整體市場的衝擊，台股可能面臨較大幅度修正，進一步影響金融穩定。

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第二，AI熱潮也加深外資資金進出對匯市穩定與市場流動性的影響。報告分析，受AI題材帶動，外資買賣台股日均交易值明顯增加，外資持有國內資產市值占外匯存底比率亦顯著提升；一旦未來市場情緒反轉，或全球避險事件升溫，導致外資短期內大舉撤出資金，恐不利新台幣匯率穩定及國內金融市場流動性。

提醒投資人「四貸」炒股風險

第三，投資人運用槓桿操作情形增加，須留意風險管理。報告示警，部分投資人因擔憂錯失投資機會，除使用股票融資外，也透過銀行信貸及不限用途貸款擴大投資部位。然而，當市場波動加劇時，槓桿操作將同步放大報酬與損失，增加財務脆弱性，投資人應審慎評估自身財務條件與風險承受能力。

央行也特別點出表外融資與非銀行金融機構資金參與所帶來的潛在隱憂；目前國際市場已出現透過SPV（特殊目的公司）進行資料中心建置與GPU租賃等「表外融資」模式，企業藉此將部分債務移出資產負債表，以優化財報表現。

央行說明，相關模式通常由AI業者設立SPV，再由SPV發行私募債或資產證券化商品向非銀行金融機構籌資，整體架構複雜，且資訊揭露透明度有限，投資人較難掌握實際風險，因此提醒市場應理性看待AI投資熱潮。

對於民眾利用房貸、信貸或股票質押資金進場投資股市，央行表示，目前上市櫃融資餘額確實有增加的趨勢，但金融機構均有KYC與風險管理機制，央行也將持續觀察銀行與證券市場貸款情況。

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