主計總處上修 今年GDP成長9.64％16年新高

主計總處預測今年經濟成長9.64％、創16年新高。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處公布第一季經濟成長十四．五五％、創近四十八年新高，預測今年經濟成長九．六四％、創十六年新高，主因AI需求強勁，全年出口上修至近九千億美元，投資及消費也上修。主計長陳淑姿表示，在去年經濟成長八．七六％高基期下，今年維持高成長，「經濟成長力道非常強勁」。

據統計，第一季GDP（國內生產毛額）成長十四．五五％、再上修〇．八六個百分點；預測今年GDP成長九．六四％、上修一．九三個百分點，每人GDP四萬五六一〇美元。另，今年消費者物價指數（CPI）估一．九三％、上修〇．二五個百分點，「CPI在二％以下的可能性很高」。

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主計總處表示，隨AI加速推進，今年商品出口上修一一一四億美元、達八九四五億美元，年增三十九．八％、創五十年新高；併計商品與服務，輸出實質成長十九．九三％、上修七．二五個百分點。出口成長也帶動投資及消費，預測民間投資成長六．四三％、上修二．一九個百分點，消費成長三．六％、上修一．〇九個百分點。

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