趁AI熱獲利出場 日國家隊JIC擬售JSR

日本政府支持的基金「產業革新投資機構」（JIC）考慮出售全球光阻劑大廠JSR。（取自官網）

晶片材料要角、全球光阻劑大廠

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透報導，兩名知情人士透露，獲日本政府支持的基金「產業革新投資機構」（JIC）考慮出售全球光阻劑大廠JSR；兩年前JIC以六十億美元，收購並私有化該晶片材料製造商。

知情者說，富士軟片與三菱化學已表達收購意願。富士軟片也生產光阻劑，而三菱化學生產製造光阻劑所需的化學品。

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對人工智慧（AI）領域的鉅額投資，推升了晶片供應鏈公司的估值。過去意圖利用JSR推動材料產業整合的JIC，如今亟思把握該熱絡的市場環境出售JSR。

上述公司未回應評論要求。傳出相關消息後，富士軟片股價昨延續前一天漲勢，最終收漲三．〇四％；三菱化學收復跌幅，終場持平。

成立於一九五七年的JSR是全球主要的光阻劑製造商，該產品用於將電路圖案轉印至半導體晶圓上。

JSR也是控制氟化聚醯亞胺和氟化氫全球供應的三大日本公司之一，另外兩家是信越化學和東京應化工業。相關化合物是製造用於超級電腦、人工智慧數據中心以及飛彈控制系統的半導體之必需材料。

二〇二三年六月底JIC在收購要約中說，晶片材料是支撐日本產業競爭力的生命線，收購JSR將使該公司更加大膽的採取中長期戰略投資，而無須考量業績的短期影響。

翌年JSR表示，為了避免外國投資人的經營制約與潛在敵意併購，接受JIC的私有化收購，確保日本先進半導體技術不外流。

JSR新任執行長去年表示，將聚焦恢復公司業績。三月結束的會計年度，JSR營收四〇〇七億日圓、淨利六〇七億日圓，轉虧為盈。

日本擁有許多規模不大，但至關重要的晶片材料與設備公司，這些公司的估值在AI熱潮中飆漲。比如也生產光阻劑的東京應化工業過去一年股價成長兩倍，估值達一．四兆日圓。

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