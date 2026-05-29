汽車零組件輸美關稅降 對中優勢擴大

美國將台灣汽車零組件二三二關稅由二十六．七一％降至十五％，對中國的優勢擴大。（記者楊雅民攝）

〔記者廖家寧、楊雅民／台北報導〕美國將台灣汽車零組件二三二關稅由二十六．七一％降至十五％。經濟部長龔明鑫昨表示，台灣已與歐盟日韓等主要競爭對手齊平，對中國的優勢也擴大，對台廠是利多消息，可望轉守為攻。

全球售後汽車零組件（AM）龍頭的東陽也肯定，可讓台灣業者與主要競爭對手國回到公平競爭基礎上。

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美國已在聯邦公報網站公告，今年一月簽署的台美投資MOU中，台灣部分非半導體產品涉及二三二關稅優惠回溯自五月一日起生效；其中，汽車零組件相關產品涵蓋二一五項，從原稅率平均二十六．七一％降為優惠稅率十五％。

經濟部長龔明鑫指出，觀察美國汽車零組件市場市占率，墨西哥居首，其次是中國，第三是加拿大，其中墨西哥、加拿大有零關稅優勢，中國則具低價優勢、但現稅率高達五十一．七一％。

龔明鑫表示，台灣輸美汽車零組件稅率調降至十五％後可望轉守為攻，對中國的優勢也擴大，雖然無法與墨西哥、加拿大同樣零關稅，但差距總是縮小；二十八日台股多檔汽車零組件族群股價上漲，就說明這次稅率調降應會是很好的機會，有利於台廠擴大在美國市場的市占率。

經濟部表示，汽車及其零件業產值從二〇二四年第二季開始翻黑，數季減幅曾擴大至逾一成，近二年來表現低迷，今年第一季雖仍呈年減三．〇五％，但減幅有所收斂，如今汽車零組件輸美優惠稅率確定，產業可望撥雲見日。

東陽表示，美國一直是該集團重要市場之一，此次關稅調降，有助降低客戶進口成本與營運壓力，對市場需求及後續接單動能皆有正面幫助，也有助提升台灣汽車零件產品在美國市場的競爭力。

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