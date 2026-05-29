黃仁勳：華為「韜定律」難威脅台積

輝達執行長黃仁勳昨日在台北舉行「兆元宴」，宴請供應鏈夥伴高層。（記者張嘉明攝）

第5次辦台供鏈「兆元宴」 台股市值翻倍到約155兆元

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）董事長黃仁勳昨晚再度與台灣AI（人工智慧）供應鏈合作夥伴齊聚磚窯古早味餐廳，黃仁勳從二〇二三年首次在台北國際電腦展前舉辦「兆元宴」，這次是第五次，這段期間台股市值也從約七十一兆元翻倍到約一五五兆元。他在餐宴結束受訪時指出，華為最近發表的「韜定律（Tao）」，並不會威脅台積電！

黃仁勳︰今年滿熱的齁！

魏哲家︰都因AI資料中心

開飯前與會大老闆在店外大合照，黃仁勳突然向身旁的台積電董事長魏哲家說：「今年滿熱的齁！」魏哲家秒回，「都是因為AI資料中心」。

請繼續往下閱讀...

出席名單幾乎涵蓋台灣AI伺服器與資料中心核心供應鏈，從晶圓代工、伺服器代工（ODM）、AI伺服器、散熱到電源廠商幾乎全員到齊。坐在首排除了黃仁勳外，分別是緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠，後排則有和碩董事長童子賢及鴻海董事長劉揚偉等人。

黃仁勳在兆元宴結束後接受媒體聯訪時表示，輝達目前仍面臨供應鏈吃緊問題，主因在於公司規模成長速度過快，「幾乎年增一〇〇％」，輝達能夠因應如此龐大的需求，關鍵仍在於與台灣科技供應鏈長達三十年的合作關係，台灣生態系是支撐AI產業快速擴張的重要力量。

對於中國科技大廠華為最近提出「Tao」Scaling Law（尺度法則）。黃仁勳認為，華為利用Die Stacking（晶粒堆疊）與3D Packaging（3D封裝）提升電晶體數量，確實是一項技術突破，但他認為這並不會威脅台積電，因為台積電早在十年前便已投入Die Stacking與Hybrid Bonding（混合鍵合）等先進封裝技術，且技術能力仍維持高度領先。

他強調，台灣如今已是全球AI革命的重要核心，從晶圓廠、封裝廠、電腦工廠到AI資料中心，都需要大量能源支撐，台灣政府雖認為目前供電足夠，但隨著AI基礎建設持續擴張，未來勢必需要更多能源供應。

建議台灣全面採用AI技術

才能真正掌握AI革命機會

他還建議，台灣不應只是替全球製造AI電腦，更應積極在本地推動AI應用，從年輕世代、大學到企業與各產業，都應全面採用AI技術，才能真正掌握這波AI革命帶來的龐大機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法