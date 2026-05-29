主計總處將更新預測 今年GDP有望破8％

主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測，今年經濟成長率可望再度上修，有機會上修至8％以上。（中央社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今天將更新GDP（國內生產毛額）預測，由於我國出口大爆發，投資及民間消費也優於預期，第一季GDP概估十三．六九％、上修二．二三個百分點，加上第二季出口維持強勁，預料今年經濟成長率可望再上修，有機會上修至八％以上。

主計總處二月已大幅上修今年GDP，將今年經濟成長率由三．五四％上調至七．七一％、上修四．一七個百分點。不過，財政部公布第一季出口一九五七．四億美元、年增五十一．一％，較主計總處預測數高出一四八億美元，出口遠優於預期，帶動第一季GDP上修至十三．六九％，可望帶動今年GDP上修。

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事實上，主計總處二月更新GDP預測時，已表明「今年GDP還有機會上修」；而且，主計總處原本預測第二季出口一九二八．八億美元、年增二十五．五％，但因AI需求遍地開花，財政部公布四月出口四七六億美元、年增三十九％，第二季出口上修機率高；因此，預料今年GDP有機會再上修。

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