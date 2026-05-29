出口價量齊揚 4月景氣燈號連5紅

最近一年國發會景氣燈號表

AI助台廠提升定價能力 走出低毛利代工

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨公布四月景氣對策信號，綜合判斷分數為三十九分，與上月持平，連續第五個月亮出代表景氣熱絡的紅燈。國發會表示，AI（人工智慧）需求持續強勁，我國出口表現價量齊揚，顯示台灣企業定價能力提升，已走出過往低毛利代工模式。

在九項構成項目中，受惠於AI需求強勁及中東地緣政治風險淡化，廠商對未來景氣看法回升，帶動製造業營業氣候測驗點由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加一分；工業及服務業加班工時則因基期較高，由黃紅燈轉為綠燈，分數減少一分，其餘七項構成指標維持不變。

請繼續往下閱讀...

在指標表現方面，四月領先指標不含趨勢指數較上月上升〇．五八％，經回溯修正後已連續十個月上升，累計增幅達四．六八％。

經發處處長陳美菊說明，領先指標增長的主要動能來自建築物開工地板面積的大幅增加，主因是半導體產業持續擴張，帶動企業對廠房、倉儲及商辦的需求。

此外，股市表現也對領先指標有所貢獻，特別是在四月中旬台積電法說會釋出AI需求持續強勁的訊號後，帶動大盤指數顯著成長；雖然外銷訂單動向指數略有下滑，且塑橡膠等傳統產業受材料價格上漲影響，廠商接單較為遲疑，但資通訊、電子及基本金屬等AI相關產業表現依然亮眼。

另同時指標不含趨勢指數較上月上升〇．八個百分點，已連續十八個月上升，累計增幅達九．八六％。其中，批發、零售及餐飲業營業額持續上升，顯示國內消費需求強勁。儘管四月海關出口值與加班工時較上月有所下滑，但這主要是因為三月出口值去年基期較高，且受中東局勢不穩影響，部分AI相關產品在三月提前出貨，屬於不同月份間的調節，並不影響整體成長趨勢。

去年基期偏高影響 下半年恐轉黃紅燈

陳美菊說，雖然下半年可能受去年基期偏高影響，成長率幅度可能不如以往，造成景氣燈號有所波動，甚至可能降到代表景氣轉向的黃紅燈，但整體而言，AI的實際應用與獲利持續增加，景氣仍將維持向好的走勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法