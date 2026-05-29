響應創業綻放計畫 創櫃板專屬 櫃買啟動輔導機制

行政院長卓榮泰（中）、國發會主委葉俊顯（右六）、金管會副主委陳彥良（右三）、創投公會理事長邱德成（右五）及櫃買中心董事長簡立忠（左一）於創業大聯盟競賽頒獎典禮與得獎者合影。（櫃買中心提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為響應國家發展委員會（國發會）「創業綻放—創業大聯盟競賽」，積極扶植全台具潛力之新創團隊、鏈結資本市場資源，櫃買中心（Taipei Exchange）特別推出「國發會創業綻放計畫×櫃買創櫃板專屬輔導方案」，針對本次計畫入選團隊提供創櫃板輔導、投資媒合、專業資源串聯及媒體曝光等多元支持措施。

櫃買中心長期秉持扶植中小微企業及新創事業之使命，持續建構由創櫃、興櫃至上櫃之多層次資本市場架構，陪伴企業於不同發展階段健全經營體質、提升市場能見度及強化募資能力。配合國發會「創業綻放計畫」決選活動，櫃買中心針對計畫入選團隊提供5大專屬輔導措施：

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1.優先納入創櫃板輔導評估：決選參賽30強屬公司組織者，由國發會推薦並配合公司意願，優先納入創櫃板輔導評估，協助企業接軌資本市場。

2.免費參加創櫃板輔導課程：入選初賽之300組新創團隊，均可免費參加創櫃板輔導課程，協助新創企業建立資本市場基礎觀念，以及經營治理能力。

3.優先參加創櫃板投資媒合會：邀請決選參賽30強擔任投資媒合會簡報公司，享有專屬時段分享公司特色及業務發展現況並與現場投資方媒合交流，協助新創企業拓展投資與策略合作機會。

4.協助推薦進入會計師事務所新創孵化器：配合公司意願，協助推薦決選參賽30強進入會計師事務所的新創孵化器，享有孵化器專業諮詢、資源媒合及產業網絡與生態圈串聯等眾多資源。

5.免費媒體行銷曝光機會：針對最終獲獎9組新創團隊（總統獎3組、院長獎6組），安排於社群平台媒體報導，提供更多媒體行銷曝光機會。

櫃買中心表示，截至目前，創櫃板已協助31家企業成功銜接興櫃，還有超過200家企業正在創櫃板體系中持續成長，未來將持續與政府創新創業政策攜手合作，透過資本市場資源整合與輔導機制，協助更多具發展潛力的新創團隊加速成長，共同打造台灣創新創業生態系。更多創櫃板資訊，詳見官網︰https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm#sc01。

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