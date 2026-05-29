財經青紅燈》台灣是星巴克不敗之地

台灣星巴克（悠旅生活事業）去年依然大賺近2個股本，確實是極少數「營收、獲利、門市數」持續成長的國家。圖為國道清水服務區頂樓招潮蟹星巴克咖啡廳。（資料照）

■高嘉和

全球連鎖咖啡龍頭星巴克，近幾年在主要市場都面臨著「增收不增利」的窘境，台灣市場也遭質疑。統一集團董事長羅智先日前澄清，「統一星巴克獲利從來沒有衰退過（除了疫情期間）」；從統一與統一超商最新財報來看，台灣星巴克（悠旅生活事業）去年依然大賺近2個股本，確實是極少數「營收、獲利、門市數」持續成長的國家。

近幾年來，星巴克在中國面臨內需轉冷、競爭加劇等挑戰，因飽受本土品牌瑞幸、庫迪等9.9元價格戰，客單價被迫持續滑落，不得不在2025年出讓中國事業6成股權給「國資背景」的博裕資本。

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在熬過2年的獲利下滑後，星巴克最新季度財報，營收與獲利總算雙雙回升，北美是推動業績成長的主要引擎，合併營收年增9%、營業利潤率改善至9.4%，加上中國業務剝離轉向特許經營，星巴克也宣布上修2026財年銷售與盈餘目標。

相較自中國市場抽身、北美市場擺脫衰退，台灣可說是星巴克不敗之地。從統一超商合併財報來看，去年認列台灣星巴克（悠旅生活事業）獲利約3.15億元，悠旅生活事業獲利為6.8億元，營收與獲利持續年增4~5%，今年首季認列獲利就破一億元；所以羅智先當然敢公開說「從來沒有衰退過」！

2017年是星巴克在中國最美好的時刻，統一集團宣布以401億元出清持有上海統一星巴克股權，處分利益334.5億元、其中54億買下台灣星巴克獨資主導權；當時法人多認為，以上海星巴克一年賺逾11個股本，遠較台灣星巴克更強，所以統一集團是「被迫」接受。但如今回頭再看，不管統一是被迫或自願，至少凸顯星巴克當年的「誤判」，看大了中國、小看了台灣。

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