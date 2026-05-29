盤勢分析》上下沖洗爆天量 短線避免過度追高

台股上演大怒神，新台幣結束連6紅。 （記者陳梅英攝）

台股大怒神再現！昨日早盤在台積電（2330）攻高創天價領軍下，台股一度大漲近700點，來到4萬4954.09點，距離4萬5000點僅一步之遙，但創高後，高檔獲利了結賣壓大舉出籠，台股漲點收斂，盤中又傳出伊朗襲擊美軍基地，油價應聲反彈，日股與韓股跳水翻黑，台股風雲變色，恐慌情緒直線上揚，投資人先跑再說，三大法人也腳底抹油，加權指數一度大跌1020.44點，回測5日線，重量級權值股聯發科（2454）盤中重挫近8%，中小型電子股倒成一片，台股上下震盪高達1717.73點，終場仍下跌620.36點，摜破4萬4000點大關，收在4萬3636.44點，成交量1.65兆元，再創新天量。

啟發投顧副總容逸燊分析，盤中受到中東風險影響，伊朗革命衛隊突襲美軍基地，利空對高檔股市造成賣壓，但中長期多方格局未變，拉回1至2天後應可止穩，被動元件與功率元件買盤持續，族群仍有亮點，CPO族群陷入高檔盤整格局，車用零件則在關稅利空出盡後有所表現，指數接近高檔，資金也往低位階族群進行換股。

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國票證券指出，近期不少熱門族群漲幅驚人，短線乖離偏高，操作上盡量避免過度追高，可留意同樣受惠AI趨勢但評價相對合理的族群。

三大法人昨日同步賣超、合計約604.8億元，其中外資賣超386.8億元、投信賣超67.5億元、自營商賣超150.3億元；外資台指期淨空單昨增加1894口，累積外資台指期淨空單高達5.81萬口。（記者卓怡君）

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