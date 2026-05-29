AI伺服器放量 和碩：全年10倍成長無虞

和碩共同執行長鄧國彥（左起），董事長童子賢與共同執行長鄭光志看好集團AI佈局下半年開始發酵。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩（4938）共同執行長鄭光志、鄧國彥昨日表示，集團AI伺服器即將進入放量階段，下半年相關業績將迎來顯著成長，全年10倍成長無虞。為因應需求，除了持續擴充生產空間，人力也可能增3至4倍。隨著美國廠完成測試並導入客戶驗證，加上新型雲端服務商布局逐步開花結果，看好2027年至2028年仍可延續爆發性成長。

相較AI伺服器需求持續強勁，和碩看個人電腦市場則仍偏保守，主要是CPU與記憶體供應量仍有限，因此產品策略將轉向高階機種，預估全年PC出貨量可能呈現個位數衰退。雖然第一季與第二季受惠價格因素帶動，營收未明顯下滑，但第三季與第四季終端需求能見度仍待觀察，品牌客戶對後續銷售表現態度仍偏審慎。

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此外，因應AI伺服器產業鏈需求快速擴大，和碩近幾個月也重新梳理客戶層級與商業模式，區分為雲端服務供應商、新型雲端服務商、原始設計製造與共同分工模式，以及純代工等四種模式，以因應不同客戶需求。

鄭光志說，過去幾年的布局已於今年開始展現成果，並可望由新型雲端服務商進一步擴展至雲端服務供應商與大型自用型客戶，推動未來數年成長動能。

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