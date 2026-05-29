友達光通訊布局 要外界拭目以待

友達董事長彭双浪(右）與總經理柯富仁展示的低軌道衛星車用天線已經進入客戶驗證階段。（記者陳梅英攝）

多年累積技術 集團擁有模組完整生態系

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠友達（2409）從2024年併購德國大廠BHTC後，效益逐漸顯現，友達總經理柯富仁指出，過去兩年友達從全球車廠取得新訂單，都是當年度車用營收的2倍，相關訂單將於未來2到3年陸續挹注營收，為支應客戶新增訂單需求，友達在墨西哥廠啟動兩階段擴廠計畫。友達董事長彭双浪也補充，國際車廠認證期通常要3年，意味相關訂單從今年下半年開始陸續發酵。

車用運算平台 今年開始出貨

柯富仁指出，友達車用布局已不再侷限於顯示與人機介面，而是進一步延伸至車用運算平台與智慧車聯網領域，在車用運算平台方面，友達今年將開始正式出貨，第一階段目標是在台灣商用車智慧座艙市場取得雙位數市占率。

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低軌衛星車用天線 車廠重視

在車聯網布局方面，友達今年於CES展示低軌道衛星車用天線產品，近期持續與車廠對接後，已開始獲得車廠重視，並進入技術驗證與先導專案討論階段。

友達昨舉行股東會，現場股東也關切友達在CPO（共同封裝光學）的布局，並提問友達「沒有P（Packaging）、沒有O（Optical）」如何與半導體廠競爭？

彭双浪回應，CPO本質是整合封裝概念，涵蓋運算與光通訊兩大領域，而友達聚焦的是「光通訊模組」。光通訊模組涉及基板、發射與接收元件、巨量轉移等多項核心技術，友達多年來在Micro LED（微發光二極體）累積的技術並結合集團力量，包括富采（3714）、鼎元（2426）以及環宇-KY（4991），已形成完整生態系，產品也已進入客戶驗證與送樣階段。

他強調，光通訊模組的價值在於「模組整合」，不只是單一元件，未來最終模組出貨將由友達負責，希望外界拭目以待。

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