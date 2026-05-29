輸美非半導體232關稅 生效回溯 台灣與日韓歐盟 優惠一致

輸美非半導體232條款優惠待遇

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國政府聯邦公報於美東時間廿八日正式公告，台美投資合作備忘錄（MOU）中所載明給予我國的非半導體二三二關稅優惠措施，回溯自今年五月一日起生效。行政院副院長鄭麗君昨表示，台灣取得的優惠與歐盟日韓一致，相信新稅率生效後，有助相關產業提升海外競爭力並擴大在美布局。

鄭麗君：有助產業擴大在美布局

鄭麗君指出，美方公告的非半導體二三二關稅，相關產品範圍包括汽車零組件、原木、木材及木製衍生品，稅率降為十五％不疊加；航空器零組件中的鋼鋁銅衍生品也豁免二三二關稅。

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鄭麗君說，台灣去年汽車零組件產業產值為二七二六億元，對美出口為一〇七九億元，主要為車燈、保險桿、鈑金等碰撞件，整體受僱人數七．一萬人；去年汽車零組件輸美金額較前幾年衰退，主要是受到高關稅影響，但這次下調為十五％後，將提升業者競爭力。

龔明鑫：有利汽車零組件業接單

經濟部長龔明鑫也表示，汽車零組件稅率拉近與加拿大、墨西哥距離，也拉大與中國的差距，原先業者比較辛苦，現在有機會轉守為攻，對於市場還有接單動能也有很大幫助。

對於二三二半導體稅率尚未出爐，鄭麗君解釋，美方並沒有具體時間表，不過，站在我方立場，當然希望不要太早出來，藉以減少台企赴美投資的不確定性，也避免半導體關稅出爐時，台灣業者被課予高關稅；而未來將透過G2G（政府對政府）預先協商，透過既有機制持續向美方表達我方立場。

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