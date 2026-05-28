中國就業難 大畢生搶當內蒙牧羊人

中國就業難，中國內蒙古一名農場老闆招聘兩人在偏遠地區放牧，結果吸引逾七百人應徵，當中包括來自上海、重慶等大城市的白領勞工以及大學畢業生。圖為5月江蘇省一場招聘會，就職者擠爆現場。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國內蒙古一名農場老闆登廣告招聘兩人在偏遠地區放牧，結果吸引逾七百人應徵，當中包括來自上海、重慶等大城市的白領勞工、中國各地的工廠工人，以及大學畢業生。路透報導，這起事件正反映中國日益嚴峻的就業市場。

報導指出，這則在上月二十三日發布的招聘廣告，在微博上短短數小時就吸引五九〇〇萬人次瀏覽、引發了二．一萬個「討論帖」，農場老闆左曉永說，「我沒預料到會這麼熱門」，有十分之一的應徵者剛大學畢業，「看來普通人找工作真的困難」。

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儘管中國官方公布的城鎮失業率約五％左右，但許多屬於「靈活就業」；分析師預期，未來幾個月中國的勞動市場將進一步惡化，因為伊朗戰爭導致工廠成本上升、人工智慧加速採用，以及今年夏季將湧現一二七〇萬名大學畢業生，人數空前。

分析師：凸顯中國低薪、高競爭的勞動現況

荷蘭國際集團（ING）首席中國經濟學家宋琳說，招聘廣告引發的回應反映了中國競爭激烈且低薪的勞動市場狀況，「城鎮工作變得越來越不具吸引力，職缺也越來越少」。

應徵牧羊工作的二十一歲郭姓男子說，他之前在一家生產貨櫃的工廠工作，「你根本無法想像每天工作超過十三個小時，鎖螺絲鎖到滿手都是水泡，連上廁所的時間都沒有」。

月薪3.7萬且包吃住 大勝民企2.8萬工資

左曉永屬意的牧羊人最好是一對夫妻，負責夏季時在兩千公頃草地上放牧三千頭羊，冬季時則須每日餵羊兩次；當地冬季氣溫可能降至攝氏零下三十度。他提供的月薪為八千人民幣（約三．七萬台幣），遠高於民企城鎮平均工資六千人民幣（二．八萬台幣），且包吃包住。

左曉永說，住宿處雖有Wi-Fi，但雨雪天氣會斷網，草原上也沒有手機信號，因此開出高薪，他說，「工資是高，但能否長期堅持下來，熬過寒冬才是最重要的」。

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