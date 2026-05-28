三星分紅敲定 路透：掀開潘朵拉盒子

路透報導，三星是南韓指標企業，在工會壓力下發放令人瞠目結舌的績效獎金，恐將掀開潘朵拉盒子，讓南韓更多企業的工會跟進，要求公司將固定比例的營業利潤用作員工分紅。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子工會成員投票通過與資方的臨時薪酬協議，晶片部門員工可分得平均三十四萬美元（約一〇六八萬台幣）績效獎金。《路透》報導，三星是南韓指標企業，在工會壓力下發放令人瞠目結舌的績效獎金，恐將掀開潘朵拉盒子，讓南韓更多企業的工會跟進，要求公司將固定比例的營業利潤用作員工分紅。

三星工會表示，有七十四％的會員投票支持與資方達成的臨時薪酬協議，使該工會成為最大贏家。這是南韓大型企業第二次同意將固定比例的營業利潤用作員工分紅，而且還將其明文化。

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稅前盈利先分紅 學者：形同插隊

三星的決定可能使南韓更多企業的工會跟進；高麗大學法學教授金基昌（Kim Keechang）表示：「此舉可能在其他大型公司點燃新火苗，這可能只是個開始。」他指出，這個薪酬協議牴觸長期以來有關企業獲利的全球規範，分紅通常是稅後經過計算再進行分配，三星晶片部門員工事實上是「插隊」，宣稱他們也該分享公司的獲利。

即便南韓最親商的總理李在明也表達疑慮。李在明上週表示：「制度化的分享一定比例的稅前營業利潤，這是連投資人（股東）都不會做的事，即便投資人拿到的都是稅後股利。」

企業團體也憂心忡忡。南韓經營者總協會（WEF）發布聲明表示：「這項協議反映三星的特殊環境，勞工團體不應將此情況視為通案，並將過高的獎金要求推廣到所有行業。」

但已有其他企業的工會提出類似要求。南韓網路巨擘多音通訊公司（Kakao）的工會，正與資方討論將營業利潤的十％作為分紅，並揚言未獲回應將展開罷工。此外，LG Uplus和HD現代重工的工會先前表示，希望將至少三十％的營業利潤做為績效獎金。Samsung Biologics本月已罷工五天，要求公司將營業利潤二十％做為績效獎金。

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