破除網傳砍分紅 魏哲家：今年台積電分紅金額多30％

台積電董事長暨總裁魏哲家特地取消海外出差行程，昨親自主持與員工溝通會，他向員工保證，今年全年員工分紅金額會比去年多逾三十％，且對公司營運非常有信心，並鼓勵員工買自家股票。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕近日臉書台積電相關社團突然湧入大量所謂「台積電員工」，稱公司將砍員工分紅，還揚言罷工、組工會等。台積電董事長暨總裁魏哲家特地取消海外出差行程，昨親自主持與員工溝通會，他向員工保證，今年全年員工分紅金額會比去年多逾三十％，且對公司營運非常有信心，並鼓勵員工買自家股票，直言長期持有台積電股票，「未來生活無虞」。

網再傳魏董內部信 台積電澄清：假的

此外，昨日一早網路另出現自稱是員工、曝光魏哲家「致全體同仁的一封信」，又引發底下一堆「消毒文」、「洗地文」的批評。不過，台積電表示這封「內部信」根本是假的，並不存在。

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據了解，魏哲家昨與員工的溝通會於上午十點展開，歷時約一個半小時，北中南廠區共開啟四十多個會議空間同步網路參與。魏哲家在會中坦言，今年員工分紅占公司去年獲利比約十％，低於去年的十二％，但金額是增加的，實現創辦人張忠謀之前提出，每年比前一年多。

他也承諾，「台積電對員工的照顧不會改變」，近幾年公司營運擴大，獲利成長，公司感謝員工對於公司的貢獻，自二〇二三年至今，員工分紅每年成長幅度皆不低於三十％、甚至超過三十％；今年若績效考核與去年一致，他有信心全年分紅仍有相當強勁成長，增加幅度將超過去年分紅增加幅度（即三十％）。

魏哲家說明，台積電每年員工分紅是依前一年的盈餘配發，盈餘分配聚焦員工、股東、社會三大面向。內部同仁重視工作價值、薪資福利與發展機會；股東則期待企業穩健成長與合理報酬；隨著公司規模擴大，企業也肩負包括ESG、綠能、公益等社會環境及公共資源的更高責任，台積電每年審視盈餘分配，兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。

魏哲家強調，因清楚認知台積電在台灣有著越來越重的企業社會責任，在盈餘分配上，公司會進一步加大對社會永續資源投入的比重，回饋台灣。

對於傳出部分員工揚言組工會與罷工的不滿聲浪，他回應，台積電是一家團結且有社會責任的公司，目前並不需要工會制度。

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