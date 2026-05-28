北士科變電所被北市府拖1年 沈伯洋：蔣萬安沒想到5年後台北

綠營指控台北市政府拖延台電所提「文林變電所」方案迄今一年，民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）批台北市長蔣萬安沒有想到五年後、十年後的台北，想的只有現在的自己。（記者王藝菘攝）

〔記者林哲遠、何玉華／台北報導〕輝達即將入駐北士科，用電情形引起各界關心，綠營指控台北市政府拖延台電所提「文林變電所」方案迄今一年，市長蔣萬安廿六日才在總質詢時稱，會在輝達總部完工前，蓋好臨時變電所。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨在立院受訪時說，若有那麼多公司要進駐，臨時變電所怎麼會足夠？很明顯的蔣萬安沒有想到五年後、十年後的台北，想的只有現在的自己。

沈伯洋指出，一般民眾對用電不一定熟悉，就像水庫跟水管一樣，今天在討論的是水管有沒有接到家裡，蔣萬安、國民黨卻在講，水庫的水夠不夠、降雨量夠不夠。以昨天來說，天氣相當炎熱，但台電的備轉容量率是廿一．七％左右，是十年前的十倍，若這叫錯誤的能源政策，十幾年前國民黨執政的能源政策叫什麼能源政策。

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「根本不是能源不足的問題，能源很足夠！」沈伯洋說，蓋變電所需要時間，北市府之前拖了一年台電所提方案，請問蔣萬安市政的願景和規劃到底在哪裡？若連這樣的一個願景都沒有辦法提供，很明顯的蔣萬安沒有想到五年後、十年後的台北，想的只有現在的自己。

又推給中央？

蔣萬安：供電要穩定 國家能源政策是關鍵

對變電所設置引發爭議，蔣萬安昨受訪時說，輝達執行長黃仁勳多次公開表示台灣必須要更多的能源，才能夠有實質經濟成長；台北歡迎更多的企業來，能夠有穩定的供電，國家整體的能源政策就非常關鍵跟重要。

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