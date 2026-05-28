輝達進駐北士科》文林變電所拍板 北市接受台電折衷方案

輝達北士科總部預計2030年落成，但供應北士科用電的文林變電所遲未拍板，輝達執行長黃仁勳昨在總部預定地召開台灣員工大會，當面向台北市長蔣萬安喊話，「需要更多的電！」。（記者羅沛德攝）

〔記者林菁樺、孫唯容、董冠怡／台北報導〕輝達（NVIDIA）北士科總部預計二〇三〇年落成，但供應北士科用電的文林變電所遲未拍板，輝達執行長黃仁勳昨在總部預定地召開台灣員工大會，當面向台北市長蔣萬安喊話，「需要更多的電！」北市府與台電昨下午再次召開會議，雙方達成初步共識，推出半地下化的折衷版本，工期預計約六至七年。

半地下化折衷版 工期縮為6至7年

攸關輝達北士科總部供電的文林變電所，對於要採取何種型態，討論一年多未果。主要是台北市府希望優先評估「地下化」方案，但台電認為，基地位於基隆河堤旁，地下型設施會有淹水風險，且工期將長達九年；若採「地上型」，工期可縮短至約五年。

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變壓器地下化 設備仍是地上型

與會人士強調，台電是在供電安全、工期進度的兩個原則之下，提出變電所心臟的「主變壓器」設計下地，也就是變壓器地下化、而其他開關設備等仍是地上型，雙方總算對設施型態達成共識，讓輝達北士科總部用電順利化解。

台電配合北士科二〇三〇年正式啟用，取得施工許可之後初步會先蓋文林臨時變電所，工期約需二十個月；折衷版的半地下化變電所將是臨時變電所的三倍容量，工期約需六到七年。台電、北市府雙方今日將到北士科文林變電所預定地進行現勘。

北市府則表示，感謝台電願意做出調整，永久型變電站定案為「變壓器地下型」，符合二〇〇九年北士科都市計畫原則與現行趨勢，「也證明市府面對變電站地下化的立場正確」；北市府也將繼續積極提供行政協助、攜手中央推動相關工程進展。

經濟部回應，北市府吸取松湖變電所的前車之鑑，終於了解變電所的重要，從善如流、積極調整原有的「九年全地下化方案」，最後採取台電所提「部分地下化方案」，工期縮為六至七年，避免文林變電所成為松湖第二，實為產業及國家之幸。

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