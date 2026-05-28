輝達台灣員工大會》 黃仁勳：對台投資增10倍

黃仁勳透露，輝達台灣新總部2030年啟用，採玻璃帷幕設計、沒有電梯，新建築將成為經典地標，與美國總部下一代建築的設計相同 。（記者羅沛德攝）

盛讚台灣是AI革命核心

輝達執行長黃仁勳昨在台灣新總部預定地北士科召開台灣員工大會，肯定台灣就是AI革命核心，並表示每年在台支出大增10倍，正朝1500億美元邁進。（記者羅沛德攝）

〔記者卓怡君、何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日在台灣總部預定地召開台灣員工大會，約有一千名左右員工參與。黃仁勳表示，台灣AI（人工智慧）產業正在蓬勃發展，輝達過去每年在台灣支出約一〇〇到一五〇億美元，現在每年在台灣支出大增十倍來到一千億美元，正朝一五〇〇億美元（約台幣四．六兆）邁進，「台灣AI生態系真的是棒到不可思議」。

在台年支出挺進4.6兆

黃仁勳表示，台灣AI供應鏈近四年快速發展，成長驚人，現在AI供應鏈公司股價都創高，最近看到每位台灣CEO（執行長）都好高興。

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黃仁勳不忘向台下的台北市長蔣萬安喊話，「需要更多電」，需要更多能源。他在三至四年前就決定擴大投資台灣，現在證明他是對的；他很早就看到台灣AI供應鏈會爆發性成長，台灣就是AI革命的核心，晶片在這裡誕生，封裝在這裡完成，系統在這裡製造，AI超級電腦也在這裡打造。

台灣AI生態系「棒到不可思議」

他說，輝達在台灣合作的夥伴數量之多，令人難以置信，光是看看他們的股價，你們就知道了，台灣AI合作夥伴表現非常好，最近他看到每位台灣AI夥伴CEO都很高興，沒有一個不高興的，要讓台灣CEO滿意可不是件容易的事，看看整個台北到處林立的起重機，這代表台灣確實正在快速成長。

黃仁勳也親自向員工介紹台灣總部的設計概念，預計二〇三〇年啟用，並向員工喊話，「台灣總部這麼美，我花這麼多錢，你們還要WFH（在家工作）嗎？」輝達台北現有一千人，新的台灣總部可容納四千人，未來輝達將再持續擴大徵才。

受邀出席的蔣萬安則致贈黃仁勳台北市的市鑰，代表台北就是輝達的家，也歡迎輝達落腳，共同開啟新時代。

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