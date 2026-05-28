永豐金治理評鑑 躋身上市公司前5%

永豐金控名列第12屆「公司治理評鑑」上市公司前5%，董事長陳思寬（右）親自出席領獎。（永豐金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕永豐金控在台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦的第12屆（114年度）「公司治理評鑑」，名列上市公司前5%。永豐金控董事長陳思寬於26日親自出席領獎，此項殊榮充分肯定永豐金控長期致力於提升公司治理制度與精進治理品質的決心與成效。

本屆「公司治理評鑑」是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」4大構面綜合評核企業整體的公司治理，共計70項評鑑指標，有1810家上市、櫃公司接受評鑑，永豐金控在眾多競爭者中脫穎而出。

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永豐金控長期以來秉持永續經營的核心理念，致力建立良好之公司治理文化，包括自主設立董事會層級之誠信經營委員會及永續發展委員會，誠信經營委員會負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行；永續發展委員會為國內首家在董事會層級設置永續長與永續辦公室的金控，由董事會督導與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題，推動永續發展。此外，永豐金控持續提升董事多元化，提升女性董事占比，以強化董事會結構與運作。

除了在國內評鑑表現卓越外，永豐金控於多項國際永續評比的表現同樣獲得高度肯定，包括持續入選道瓊領先指數（DJBIC）「世界指數」及「新興市場指數」成分股；獲得CDP氣候變遷問卷評比最高評級「領導級A級」；獲選S&P Global 2026年永續年鑑Top5%；MSCI ESG評級為領導地位的AAA等，皆充分顯現永豐金控在永續治理上的韌性與具前瞻性的策略布局。

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