盤勢分析》天價爆天量 高檔換手積極

台股昨日在權值股領軍帶動下，終場以上漲731.43點的4萬4256.8點作收，創收盤歷史高點，成交金額1.55兆元，也創歷史新天量。（資料照）

受到美股費半指數大漲激勵，台股昨日在權值股領軍帶動下，開高走高，早盤一度大漲近1293點來到4萬4818.25點，創下歷史新高，終場以上漲731.43點的4萬4256.8點作收，也創收盤歷史高點，成交金額1.55兆元，更創歷史新天量。

權值股昨日強勢表態，台積電（2330）股價一度回到股號2330元，終場上漲30元，收2300元，漲幅1.32%；聯發科（2454）、台達電（2308）盤中都攻上漲停，終場聯發科以4640元作收，漲幅8.79%，台達電漲7.23%，以2520元收盤，皆同步再創盤中及收盤歷史新高價。

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群益期貨指出，目前在台股多方量價齊揚態勢下，短線台股仍可以持續樂觀操作。

啟發投顧副總容逸燊則指出，櫃買指數接連大漲後進入震盪，矽光子CPO族群昨出現上檔壓力，記憶體同樣在美光大漲下出現賣壓，資金轉進新題材，包括被動元件、矽晶圓、電力相關族群，台積電在4萬5千點前尚未表態，其餘電子權值股則股價乖離較大，未來下跌時，台積電將成為撐盤指標，高檔則須再注意主動式ETF持股重複過高的股票，若籌碼鬆動將造成連鎖賣壓。

外資昨日買超381.27億元、投信賣超42.76億元、自營商賣超30.87億元，3大法人合計買超307.63億元。外資台指期淨空單昨增加1911口，累積外資台指期淨空單逾5.63萬口。（記者王憶紅）

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