財經青紅燈》1.4萬未成年提早有房

根據財政部統計資訊，今年全國開徵戶數達1184萬戶，未成年、17歲以下的房屋稅義務繳納者有1.4萬戶。（資料照）

一年一度的房屋稅5月開徵，根據財政部統計資訊，今年全國開徵戶數達1184萬戶，不過，令人好奇的是未成年、17歲以下的房屋稅義務繳納者今年有1.4萬戶，即便全國占比僅千分之一出頭，但這群未成年繳納者很大機率較許多成年人更早一步實現有房夢。

數據的背後，不外乎是家中房產數量多，甚至長輩早已幫子女存好房產，也有可能是因為「囤房稅2.0」上路，全國總歸戶影響下，多屋族家庭只好把房產先行過戶至未成年子女名下，進而能夠適用自用稅率。

請繼續往下閱讀...

但回過頭來看統計，絕大多數的房產仍握在高齡者手中，尤其50歲以上的房屋稅納稅義務人高達850萬戶、占比近72%，凸顯全國超過7成房產集中在50歲以上民眾手中。

其中60歲以上更握有588萬戶，占50歲以上比重近7成，而70歲以上握有戶數最多、高達296萬戶，占50歲以上比重近35%，且占全國比重約25%，也就是說全國每4戶房產就有1戶握在70歲以上高齡者手中。

根據內政部日前發布「113年簡易生命表」，台灣民眾平均壽命約80.77年，若以此平均壽命推估，且沒有提前規劃遺產分配的話，70歲以上屋主至少還能再握著房產至少10年；再對照2025年第4季，全國房屋稅籍住宅平均屋齡約33.76年，粗略推算繼承者們真的等到要繼承房產，所等到的繼承房產屋齡也都要超過40年了，可能同樣會面臨「高齡住老屋」的場景。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法