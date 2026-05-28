熱門股》電腦展先暖身 台達電創天價

台達電看好隨著AI產品占比提升，今年合併毛利率表現可望優於去年，有機會逐季增溫。（資料照）

電源供應器大廠台達電（2308）本週一（26日）晚間曝光今年台北國際電腦展主軸之一—預製型AI模組化資料中心與AI貨櫃型資料中心，引發市場高度期待，激勵近日台達電股價攻高，昨一度觸及漲停價2585元，創下歷史新天價，終場收在2520元，漲幅7.23%，成交量1萬2538張。

外資昨買超台達電3516張，為連3買，累計買超逾1萬張，投信昨買超296張，同為連3買、自營商賣超3張，3大法人合計買超3809張。該集團拍板今年以「高效能，驅動永續AI」作為主題強攻電腦展，董事長鄭平將親自在展區揭開序幕，輝達執行長黃仁勳也可望到場站台加持。

請繼續往下閱讀...

台達電表示，集團此次將展示從電網到晶片的全方位解決方案，涵蓋交流與直流電力架構，協助提升AI基礎設施的能源效率與系統穩定性。

此外，展區亦延伸至實體AI與邊緣AI的領域，釋出在智慧製造、邊緣運算與真實場域應用的最新成果。

（記者方韋傑）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法