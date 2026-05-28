陳泰銘:國巨高階產品比重達8成

國巨*董座陳泰銘表示，高階產品營收比重已達八成、接單出貨比達1.3。（記者張慧雯攝）

接單出貨比達1.3 預期產能稼動率將持續提高

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件龍頭國巨*（2327）昨日舉行股東會，董事長陳泰銘強調，AI並不是短期題材，而是一個會影響未來數十年以上的產業結構性轉變，目前國巨*接單出貨比（即B/B Ratio）已達到1.3（村田才1.25），高階產品營收占比也來到八成，預期產能稼動率將持續提高，一般品預計上升到80%以上，特殊品則上升至90%以上。

他認為，未來不管是AI伺服器，還是整個智慧化社會（包含自動化設備、電動車、智慧工廠、能源管理與機器人），所有升級的背後都需要大量高規格、客製化高品質、高可靠度的電子零組件，而國巨*轉型為「電子零組件完整解決方案與高度客製化的服務商」，成為全球客戶無可取代的策略夥伴。

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陳泰銘指出，國巨*長期在美國與台灣兩地建立的深厚信任及研發設計團隊，完美鏈結全球AI兩大核心「美國的創新設計中心」與「台灣的先進製造中心」，憑藉在美國與一線科技巨頭建立的研發設計信任，結合台灣無可替代的製造與供應鏈優勢，以領先的技術與足夠的產能，全面支持客戶的成長。

面對不少同業提到產品交期從12週變16週、甚至到18週。陳泰銘則說，以他的角度來看，這個訊息表達的是「沒有成長的空間」和「產能滿了」，相較於國巨*每年都不斷擴產，沒有延長交期的問題，這也是國巨*會領先業界的主因。

至於國巨*近年來持續推動併購，他說包含通路、技術、產品都是併購的考慮對象，目前也在評估併購保護元件廠商，將會是未來重要的技術發展。

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