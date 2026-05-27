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熱門股》無懼大股東賣股 華邦電寫天價

2026/05/27 05:30

華邦電受惠外資看好可望成為三星集團矽電容的合作夥伴，加上股東會即將召開，激勵昨股價強攻漲停，鎖在141元新高價。（記者洪友芳攝）華邦電受惠外資看好可望成為三星集團矽電容的合作夥伴，加上股東會即將召開，激勵昨股價強攻漲停，鎖在141元新高價。（記者洪友芳攝）

記憶體廠華邦電（2344）不畏大股東華新（1605）將賣股套現，受惠外資看好可望成為三星集團矽電容的合作夥伴，加上股東會即將召開，激勵昨股價強攻漲停，鎖在141元新高價，成交量超過33萬張，人氣爆棚，三大法人昨共買超5.38萬張。

華新前天公告將自5月28日至6月27日採一般交易方式，處分華邦電股票1萬4145張，以華邦電昨收盤價估算，約可套現19.94億元。

外資圈傳出，三星集團旗下的電子零組件大廠三星電機（SEMCO）近期簽下高達10億美元的矽電容（Si-Cap）大單，將大量應用於AI伺服器與高效能運算（HPC）領域，因傳統DRAM製程非常適合製造矽電容，進而點名華邦電有望成為三星供應鏈的合作夥伴。華邦電受惠此利多題材，加上29日將召開股東會，外資連3日累計大買逾17萬張，帶動股價強攻漲停。（記者洪友芳）

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