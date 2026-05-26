中國開鍘阻資本外流 衝擊逾兆資產

中國政府上週五祭出迄今以來最嚴厲的打擊跨境股票交易措施，受衝擊的資產恐達2500億港元。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，中國政府上週五祭出迄今以來最嚴厲的打擊跨境股票交易措施，以強化資金外流管制。中國中信證券估計，受此衝擊的資產恐達二五〇〇億港元（逾一兆台幣）。

打擊非法跨境交易 重罰3券商

中國證監會上週五突然宣布打擊非法跨境交易的行動，表示老虎證券、富途證券與長橋證券未取得相關境內業務許可，其境內、境外實體所有非法所得將沒收。中信分析師估計，富途控股受影響的資產約一五〇〇億至一八〇〇億港元，老虎證券約四五〇億至五〇〇億港元；若包含其他受影響的券商，整體衝擊恐達二〇〇〇億至二五〇〇億港元。

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富途表示，監管機關將對其罰款十八．五億人民幣，老虎則稱其特定子公司收到三億餘元人民幣的行政罰款。那斯達克金龍中國指數上週五收跌二．二％，富途美國存託憑證重挫二十八％，老虎挫跌二十五％。

報導指出，這是北京為阻止公民透過未獲准管道進入海外市場所採取的最強硬措施。由於中國股市的績效普遍落後海外市場、固定收益產品的報酬下滑，越來越多中國投資人尋求美國與其他海外市場更高的回報。

中國證監會、中國人民銀行與公安部等八個政府部門上週五宣布，將對中國境內跨境投資服務展開聯合整治，以遏制資本外流，在為期兩年的過渡期間，現有投資人可以繼續使用其帳戶，但僅限出售資產或領取資金，買進與存入資金則予以禁止。

中信證券指出，受衝擊的二五〇〇億港元資產不完全等同於港股潛在拋售規模，受衝擊資產散佈於各種產品，而任何股票拋售可能在兩年內逐步進行。受市場預期強化資本管制可能引導資金流入本國市場，中國滬深三百指數昨上漲一．二％；儘管如此，今年來該指數漲幅不到六％，低於標普五百的九％漲幅。

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