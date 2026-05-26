台握AI供應鏈王牌 昇陽董︰美、韓難複製

昇陽半導體董事長梁明成指出，「台灣掌握AI晶片王牌」，其他國家短期難以複製。（記者洪友芳攝）

不看好英特爾復興之路 三星供應鏈遠不如台灣完整

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體業老將、再生晶圓大廠昇陽半導體董事長梁明成指出，台灣在AI時代的核心競爭力，並非來自單一護國神山台積電，而是由台積電領軍建立的完整供應鏈，可以說「台灣掌握AI晶片王牌」，其他國家短期難以複製；即使美國大力扶植英特爾（Intel）、南韓三星（Samsung）以記憶體短缺綁定晶圓代工，也難以撼動台灣競爭優勢。

梁明成踏入半導體業超過四十五年，曾任台灣艾克爾、京元電子、台灣美光科技等公司管理階層。他認為，台灣不僅沒有偷竊美國半導體技術，反而是半導體生態系統這套獨特產業模式的開創者與實踐者，這是其他國家短期內無法複製的真正護城河。

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開創獨特產業模式 未偷美技術

他表示，台灣半導體業建構一套垂直分工的發展模式，從基礎設施、材料與設備、IC設計、晶圓代工到後段封測，眾多「螞蟻雄兵」共同串起產業聚落，這是台灣在AI時代的核心競爭力，整體運作速度與成本效益遠超越其他國家。

而台積電更是從先進製程晶圓製造，到後段先進封測，都不斷升級技術，讓競爭者看不到其車尾燈；對於英特爾積極拉攏台積電大咖客戶，梁明成認為，這僅能分食一小部分訂單，影響有限；他表示，美國本土缺乏一個由大量供應商組成的支援網絡，半導體產業並非單靠一家巨頭就能撐起，不看好英特爾的復興之路。而南韓供應鏈完整性遠不如台灣，近期三星罷工事件更暴露內部風險與客戶信任危機，一旦生產穩定性受損，客戶將毫不猶豫轉單，美光在台擴產相對受益。

梁明成分析，輝達執行長黃仁勳日前提出「AI五層蛋糕」理論（Five-Layer Cake），將AI生態系拆解為五個相互連動的層級，包括能源、晶片、基礎設施、模型、應用，目前台灣幾乎通吃基礎設施、晶片製造這兩層，形成牢不可破的供應鏈，接下來就要往另三層、包括應用端前進；他說，AI晶片王牌在台灣手上，台灣要善用這張王牌，尋求壯大自己之路。

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