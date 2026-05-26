AI續熱、傳產復活 台經院︰下半年經濟更好

台經院昨公布，四月3大產業營業氣候測驗點全數上揚，製造業供應鏈「最壞情況已經過去了」，預期AI榮景可持續至年底。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣經濟研究院昨公布，四月三大產業營業氣候測驗點全數上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，製造業供應鏈「最壞情況已經過去了」，預期AI榮景可持續至年底；隨著美伊停戰條件即將談妥、荷姆茲海峽開放，戰爭相關衝擊已逐步淡化，下半年經濟表現應會比第二季更好，在全球經濟成長下修之際，台灣今年經濟成長率預估突破七％，且今年不是只有AI好，傳產慢慢也會有起色。

原物料價格上漲 帶動傳產拉貨潮

台經院公布四月製造業營業氣候測驗點九十七．一四點，月增〇．九三點，結束連二跌；服務業九十六．七三點，月增〇．五四點，連兩個月上揚；營建業九十四．六七點，月增二．六點，終止連三跌。

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孫明德指出，今年前四月出口在去年高基期下仍成長近五成，AI扮演要角，不只台灣，韓國亦拜AI所賜，伺服器、記憶體暢旺，擺脫中東戰事與關稅戰等不利因素，資通視聽與電子商品在AI加持下榮景應能持續到年底；傳產也因戰爭因素帶動原物料價格上漲、帶來拉貨潮，「今年倒不是只有AI好，其他傳統產業慢慢也有些起色」。

中東戰事干擾全球經貿局勢，國外機構紛紛下修美歐日等經濟體及全球經濟成長率，但對台灣經濟成長預測落在五％至九％，國內智庫台經院、中經院最新預估，台灣今年經濟成長率七．五六％及七．二二％。

孫明德表示，「現在只能說大家的看法都是往好的方向發展」，國外機構預測全球經濟表現不如台灣，未來如果照著中東戰事結束、AI投資持續熱絡的劇本走，台灣經濟成長率還有上修空間。

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