財經青紅燈》國泰投信要寫信抗議三星

三星電子工會成功與資方達成薪酬協議，引發其他產業工會跟進仿效。（彭博）

韓國三星員工罷工事件過去幾個月鬧得沸沸揚揚，連總統李在明都出來喊話，最終在官方介入下，勞資雙方達成協議，暫時不罷工；不過要提醒國內持有三星股票的股東，應該寫信去抗議，三星勞資如此做法，嚴重違反公司治理及傷害股東權益。

三星員工看到韓國DRAM大廠海力士大發員工分紅，著實眼紅，因為海力士將營業利潤的10%明確提撥作為獎金，這次平均每位員工可分到新台幣1500萬元，而三星原本將員工績效獎金限制在個人年薪的50%，兩者之間差距頗大。

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為了避免罷工，三星公司與勞方達成協議，將以「股票形式」發放作為員工獎金，另有1.5%以現金發放。其中股票以目前市價計算，估計每人可以領到約新台幣1200萬元左右，跟海力士相當，但有三分之二的股票，員工在兩年內才可分批取得。

這件事最大的爭議，以國內制度來看，董事會若決議要發放股票股利、或員工認股權，只要牽涉到資本額增減的議案，一律要股東會通過，三星公司這次勞資協議的結果，如果不是漠視股東權益，就是打假球，這議案送到股東大會，不見得會通過。

而且三星公司不只一個半導體部門，還有家電、手機、生技等，這跟海力士專注DRAM、台積電專注晶圓代工不同，三星獨厚半導體事業部，恐埋下下次罷工的導火線，已有三星半導體事業部以外的員工不平，過去三星DRAM事業虧損連連時，是其他部門支撐整個三星，如今員工股票分紅怎能獨厚半導體事業群。

國內投資人目前可以透過複委託買進三星股票，但也有為數不少投資人買進國泰投信旗下國泰臺韓科技基金，這檔ETF持有的三星股票占該ETF權重18%，是第一大持股，對於三星公司傷害股東權益，國泰投信應該表示異議，建議其分紅宜以現金發放，否則種下禍亂的種子，不是股東之福！

（陳永吉）

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