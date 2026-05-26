金寶衝ODM轉型 下半年啟動AI伺服器機櫃生產

金寶董事長許介立（右起）、總經理陳威昌看好集團轉型發展前景。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新北報導〕電子大廠金寶（2312）董事長許介立昨於股東會表示，集團原先的專業電子製造服務，正加速轉向原廠委託設計製造模式，下半年將於泰國啟動AI伺服器機櫃生產，更進一步鎖定布局遊戲機、衛星通訊與量子電腦等新產品線，後續將提升高附加價值產品比重，帶動整體獲利能力。

許介立指出，公司近年持續調整產品與營運結構，未來方向將從傳統大量製造，逐步朝向具設計能力的ODM模式發展，並導入更多AI與高階應用產品，目標同步提升利潤金額與毛利率表現。

請繼續往下閱讀...

拚切入輝達AI伺服器供應鏈

金寶總經理陳威昌說，AI伺服器是公司今年重要的布局方向之一，目前產品線以主機板與4U伺服器為主，下半年將於泰國投入伺服器機櫃生產，希望切入輝達AI伺服器供應鏈。

除了AI伺服器，金寶在ODM轉型方面，正替一家美國新創公司開發新一代遊戲機產品，整合通訊模組與網通技術，第一代產品主要為客戶委託設計生產，第二代則由金寶「從零開始」主導設計與製造，象徵ODM能力進一步提升。

至於低軌衛星通訊領域，金寶運用過往低軌衛星經驗，發展涵蓋高、中、低軌的多軌道整合地面接收系統，產品從天線到路由器皆有布局，並規劃拓展東南亞市場。此外，金寶也已投資量子電腦公司，並開始協助設計相關通訊控制模組，未來不排除持續與合作夥伴共同投資量子電腦領域。

談到產能布局，陳威昌提到，目前泰國與菲律賓約占整體產能85%，其中泰國新廠區13、14、15廠持續擴建；菲律賓廠則從原先消費性產品，進一步擴大至ODM與其他產品線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法