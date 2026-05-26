蘇姿丰、黃仁勳旋風抵台助攻 台股衝43644 飆新高

黃仁勳25日晚間在台北辦餐敘，還端點心給媒體與粉絲分享。 （中央社）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美伊即將達成協議，荷姆茲海峽近期開放等利多消息激勵，台股昨開高走高，終場加權指數大漲1376.43點，寫下史上第五大漲點，以4萬3644.4點作收，再創新高，成交量超過1.35兆元；櫃買指數同步創下新高，昨收434.99點。

外資昨買超494.6億元、投信買超79.42億元、自營商買超68.88億元，三大法人合計買超約642.88億元；值得注意的是，外資台指期淨空單昨大增4975口，累積外資台指期淨空單逾5.14萬口。

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2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）6月2日即將登場，隨著超微（AMD）執行長蘇姿丰與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳陸續抵台，法人相繼調高台積電（2330）、聯發科（2454）目標價，帶動台積電昨終場大漲55元、收2310元，聯發科直衝漲停4245元，連元大台灣50ETF（0050）也躋身百元俱樂部。

逾百家Vera Rubin供應鏈成形

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，受到週末美伊談判進展牽動市場情緒，以及輝達亮眼財報激勵，台股再度改寫歷史新高，看好這波黃仁勳閃電來台，逾百家Vera Rubin供應鏈成形，且Computex下週開展，加上台股整體企業獲利大幅上修，台股近日多頭表現無須預設高點。

收復所有均線 KD黃金交叉添動能

元大投顧從技術面與籌碼面觀察，大盤在上週五（22日）溫和放量攻高，成功收復所有均線，日KD指標也在50附近黃金交叉，若台股本週能守在短期均線之上，10日均線與月線將同步揚升，強化加權指數短中期支撐力道；不過，大盤融資餘額5月快速攀升，當沖比率更落在30%水準，恐使後續盤勢波動加劇，預估台股本週在4萬1000點至4萬4000點高檔震盪。

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