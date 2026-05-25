北市新屋增速最慢 僅新北1/10

台北市10年僅增加1.73萬宅，平均1年增加1730宅，僅是新北市、台中市等都會區的1成左右。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕觀察二〇一六年第三季至二〇二五年第三季，六都中，新北市、台中市等兩大都會區住宅存量幾乎等速增加，十年來新北市增加十七．四七萬宅，台中市則增加十七．四四萬宅，反觀台北市增加最少，十年僅增加一．七三萬宅，平均一年僅增加一七三〇宅，僅是新北市、台中市等都會區的一成左右；換句話說，過去十年，新北市、台中市等都會區每增加十宅，台北市僅增加一宅。

平均一年僅增加1730宅

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，存量大量增加區域，多數都有多個重劃區素地可供開發，包括新北市、台中市都屬於上述類型，建商買地後就可以興建新建案；不像台北市若要整合一處二〇〇坪土地，有時候都要花費好幾年時間，因此，才會出現透過直接買下舊建物、然後拆除的逆向方式取得土地開發，也使得台北市新屋增速在都會區是最慢。

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五都重劃區不斷供給新屋

台灣主要都會區開發高度飽和，若都市計畫長年不變，住宅存量並不容易增加；但國內住宅存量逐年攀升直逼一千萬宅，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，關鍵就在於「新重劃區」撐場，除了台北市以外，其餘五都的新重劃區如雨後春筍般冒出，成為住宅存量擴增的沃土。而台北市近十幾年來，除北士科外，缺乏大型重劃區，只能靠老屋重建慢慢增加住宅供給量，導致住宅存量增速較慢。

台北越來越老 中南部變新

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，住宅存量增加牽涉到幾個層面的交互作用，首先是產業、交通的投資，帶動人口、住宅外移的需求；其次是台北市缺乏重劃區的素地供給條件，過去十年只有北投的奇岩重劃區、北士科有大量可開發土地，其餘都要靠曠日廢時的都更、危老；最後當然是前兩者的拉力、推力之外，還有房價作為潤滑劑，刺激替代性的移動，驅動建築投資往外發展，因此才會出現逆轉城鄉地景，台北越來越老、中南部越來越新的現象。

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