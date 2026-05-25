全國住宅存量 最快2030突破千萬／未來人口數與住宅數比 相當於2.3人對應1宅

根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第3季全國住宅存量已達957.64萬宅，房產業者推估，大約2030或2031年，全國住宅存量很大機率能夠突破1000萬宅。 （資料照，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國住宅存量五年內有望突破一千萬宅，對照目前全國人口數二三〇〇萬餘人，未來人口數與住宅數比，相當於每二．三人對應一宅。

過去10年全國、六都住宅存量變化

根據內政部不動產資訊平台最新發布，二〇二五年第三季全國住宅存量已達九五七．六四萬宅，進一步觀察二〇一六年第三季至二〇二五年第三季、近十年住宅存量變化，十年全國增加近九十七．四六萬宅，相當於平均一年增加九．七五萬宅；房產業者指出，若以此數據推估，大約二〇三〇或二〇三一年，全國住宅存量很大機率能夠突破一千萬宅。

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2018年以來 住宅周轉率不到4％

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，因老屋拆除重建速度慢，而近幾年又處預售屋完工交屋潮，因此全國住宅存量超過一千萬宅是必然的事。不過，因房市長時間處在調控措施中，住宅成交量偏低，以至於二〇一八年以來至今的住宅周轉率低於四％，代表絕大多數住宅真的成為「不動產」，交易轉手頻率降至谷底。

新北、台中、高雄住宅存量突破百萬

進一步觀察六都最新住宅存量，二〇二五年第三季新北市、台中市以及高雄市等三都，均已突破一〇〇萬宅，又以新北市最多、約一七七．〇九萬宅，第二名則是高雄市、有一一八．二七萬宅，第三名為台中市、有一一七．七三萬宅。

未來幾年新屋仍有龐大交屋量

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，二〇一七年以後，產業鏈重組效益發酵，住宅建照核發數量達十二萬宅，二〇二二年更高達十八萬宅，顯示住宅投資產能全開，促使二〇二一年以後每一年度的使照核發宅數全數突破十萬宅，二〇二四、二〇二五年等兩個年度更高達十四萬宅，創一九九六年以來新高，預期未來幾年新屋龐大的交屋量仍不會退潮。

此外，根據內政部國土署統計，「危老條例」上路五年期間，每拆除一戶老屋就可以重建八．二戶新屋，因此，在新市鎮開發、老市區重建的雙向激勵下，住宅存量破千萬宅不是難事。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內住宅存量已逾九五〇萬宅，若進一步以近幾年每年新成屋供給數量超過十萬宅推估，很快就會超過一千萬宅；對比起來，人口結構已經開始出現「生不如死」的狀況，平均每戶人口也越來越精簡，一些地段較偏遠或者使用不便的老宅，比較會出現空置問題。

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