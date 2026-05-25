〈財經週報-本週熱點〉景氣挑戰5紅燈 AI助攻全年經濟成長率上看8%

台灣第一季經濟成長率飆上13.69%，創近39年單季新高，本週主計總處可望再度上修全年預測。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

本週國內將公布多項關鍵經濟數據，在AI熱潮持續帶動下，市場普遍看好台灣景氣維持高檔。除了中央銀行將發布房貸與建築貸款餘額，為國內房市重要觀察指標外，國發會公布的4月景氣燈號，有機會挑戰連續第五顆紅燈；行政院主計總處將公布最新經濟成長率預測，在首季GDP表現大幅優於預期下，全年經濟成長率可望再度上修，甚至不排除超過8%。

地緣政治引通膨疑慮 AI強勁需求撐起台灣景氣

雖然近期中東地緣政治緊張推升國際油價，市場對通膨升溫有所疑慮，但AI需求強勁，仍持續支撐台灣出口、投資與生產動能，整體景氣維持熱絡。

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據國發會統計，3月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，雖較前月減少2分，但仍續亮代表景氣熱絡的紅燈。其中，工業及服務業加班工時因春節落點差異轉呈黃紅燈，減少1分；製造業營業氣候測驗點轉為黃藍燈，也減少1分，其餘7項構成項目燈號則維持不變。

國發會指出，AI商機仍持續挹注出口與投資，第二季經濟表現穩健可期，惟部分傳產復甦力道存在不確定性，4月景氣燈號能否續亮第五顆紅燈「審慎樂觀」。

AI需求爆發，也讓台灣首季外貿表現亮眼。主計總處日前公布概估統計，台灣第一季經濟成長率高達13.69%，較2月預測值大幅上修2.23個百分點，創下近39年來單季新高。

主計總處2月時預測今年全年經濟成長率為7.71%，官員日前已鬆口表示，「今年GDP仍有上修空間」。隨著首季經濟數據明顯優於預期，市場普遍預料，本週公布的最新預測值將再度上調，且調升幅度可能相當顯著。

外資機構近期已陸續上修對台灣經濟展望。包括瑞銀已將台灣今年經濟成長率預估提高至8%，渣打銀行更樂觀看待AI帶動效應，預估全年GDP成長率可望上看9.5%。

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