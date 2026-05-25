〈財經週報-台股熱點〉AI浪潮助攻 IC通路雙雄財報亮眼

台灣兩大 IC 通路巨頭文曄與大聯大在今年第一季同步繳出創歷史新高的獲利成績單，且第二季的展望依然極度樂觀，雙雙預期營收與獲利將「續創新高」。（路透）

記者洪友芳／專題報導

受惠AI市場需求強勁，IC通路商文曄(3036)、大聯大(3702)今年第一季皆繳出獲利創新高的佳績，預期第二季也將續創新高，營運展望樂觀，加上法人看好未來成長性，帶動近期股價走高。

文曄受惠AI帶動資料中心及通訊產品需求大幅成長，工業等非AI應用的穩健復甦，第一季營收約4,943億元，季增約44%、年增約100%；稅後淨利約70.1億元，季增約67%、年增約159%，每股稅後盈餘(EPS)為5.32元，營收與獲利創單季歷史新高。

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展望第二季，文曄以1美元兌換31.6元新台幣為假設基準，預估營收中位數約為5750億元，季增約16%、年增約122%；稅後淨利預估中位數約81億元，季增約16%、年增約186%，EPS預估中位數約6.41元，營收與獲利將續創新高。

大聯大第一季營收達3,165億元，季增23.9%、年增27.2%；在核心業務動能擴大帶動下，稅後淨利躍升達55.49億元，季增95.2%、年增192.3%，EPS為3.3元。

大聯大表示，受惠AI浪潮持續演進，帶動雲端服務供應商及企業端的AI基礎建設需求大幅擴張，進而推升AI伺服器、通用型伺服器、高效能存儲、高速互連、記憶體、電源管理及網通零組件強勁拉貨動能，第一季得以繳出亮眼的營運佳績。

展望第二季，大聯大預期市場需求仍將維持強勁，若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，預估營收為3,450億元至3,650億元，預估稅後淨利為61.47億元至68.24億元，營收與獲利續創新高可期。

文曄、大聯大皆看好AI帶動半導體業後續成長動能，儘管記憶體漲價，將影響手機、PC等終端產品全年出貨量下滑，但AI發展走勢從雲端訓練走向推論，並延伸到邊緣與落地裝置，相關零組件需求看增。

外資點名文曄、大聯大 營運看好到2028

外資法人認為AI需求正快速重塑產業結構，文曄、大聯大營運爆發可期，通路商在供應鏈中的角色價值將持續攀升，從今年到2028年，營收與獲利成長可期，將文曄目標價並由299元提高至349元，大聯大目標價由121元調升至160元。

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