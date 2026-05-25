〈財經週報-投資觀點〉美債避險地位動搖 如何在分化的債券市場尋找收益？

亞洲非投資等級債的角色並非為了「取代」美國公債，而是在地緣政治與金融環境高度分化的新時代，提供一個與歐美發展軌跡脫鉤的多元化收益來源。（美聯社）

■彭添裕

債券投資人過去多半依循一套相對簡單的運作邏輯，當市場波動升高，資金便流入美國公債；當風險偏好回升，就開始尋找其他投資標的。然而，這套投資模式正被重新改寫。

長期被視為全球預設避風港的美國政府公債，近期地位有所動搖。關稅衝擊使美國公債被大幅拋售，加上地緣政治緊張、美國財政赤字擴大與政策不確定性等因素，迫使許多投資人重新思考如何建構防禦型投資組合，分散配置概念亦已成為核心關鍵。

請繼續往下閱讀...

在此變動環境下，亞洲固定收益市場尤其亞洲非投資等級債逐漸受到關注，不再只被視為投機性選擇，而是具備收益和分散效果、不同於傳統西方市場風險特性，獨立且持續改善的信用市場。

因應變局而轉型的市場

過去20年，亞洲美元計價債券市場快速擴張，反映出區域經濟成長與資本市場逐步成熟。其中，亞洲非投資等級債規模雖然較小，但重要性日益提升。

亞洲非投資等級債近年大幅降低中國大陸房地產比例後，整體結構不再由單一產業或總體經濟主題主導，反映出更多元的商業模式，涵蓋區域內與內需消費、受監管現金流及基礎服務相關等領域。更重要的是，亞洲非投資等級債違約率自2022年高峰後已顯著下降，整體信用品質大有改善。

更具效率的收益來源

在投資人開始質疑傳統防禦資產可靠性環境下，亞洲非投資等級債結合較高收益與結構性變革優勢，促使市場重新評估其在多元化投資組合的角色。此外，與許多已開發市場同類資產相比，亞洲非投資等級債對利率變動敏感度較低，在利率上升或通膨疑慮再現時，有助穩定投資組合。即使近期市場動盪、中東緊張局勢未明，亞洲非投資等級債信用利差有所擴大，較高的收益仍使其年初至今表現維持正報酬。

超越既有框架的分散配置

相關性是另一項關鍵因素。亞洲非投資等級債與美國公債及美國股市相關性相對較低，反映出不同經濟週期、政策環境與投資人結構。在壓力時期，這樣的差異性顯得更加珍貴。

亞洲經濟體並非完全不受全球衝擊影響，特別是在能源方面，由於此區域仰賴中東進口，能源相關干擾影響顯著。然而，這些衝擊對各國及各產業的影響並不一致。有些經濟體較具承受能源成本上升的能力，而目前亞洲非投資等級債市場中，許多發行人資產負債表較為保守，且商業模式轉變已更能因應具挑戰的環境。

不同類型的投資機會

亞洲非投資等級債吸引力不在於替代政府公債，而是提供不同價值，包括多元化收益來源、逐步改善的信用品質，以及與美歐發展軌跡不完全同步的經濟體。

隨著投資人適應更加分化的地緣政治與金融環境，投資組合建構重點已從追求確定性，轉為管理不確定性，因此亞洲非投資等級債也逐漸成為強化投資組合韌性的重要佈局。

（作者為富達亞洲非投資等級債券基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法