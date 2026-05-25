〈財經週報-投資觀點〉非美元穩定幣的關鍵 是誰能建立可持續的應用生態

亞洲非美元穩定幣發展案例

■林盈成

美元穩定幣能壯大 來自美元本身的全球流通基礎

穩定幣已從加密資產市場的交易工具，逐漸成為跨境支付、鏈上結算與數位金融基礎建設的一部分。然而，不同貨幣穩定幣的發展條件並不相同。美元穩定幣之所以能由單一機構或銀行體系快速擴張，核心原因在於美元本身具備全球流通性、交易深度與跨境結算需求。無論是加密資產交易、企業資金調度、國際支付或新興市場美元需求，美元穩定幣即使集中在少數主要用途，也足以形成龐大流通量，支撐發行、儲備、合規與營運成本。

但也因美元穩定幣已有龐大自然需求，其發展邏輯容易集中在支付、交易與資金移轉等既有金融用途，創新想像多圍繞在「更快、更便宜完成支付與結算」，較不一定會主動延伸到實體產業升級、資產數位化或跨產業智能合約應用。

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非美元穩定幣不能只靠支付 必須走向多元場景

相較之下，非美元穩定幣面臨的市場條件不同。日圓、港幣、新加坡幣或新台幣，若僅以單一支付場景作為發展基礎，往往難以累積足夠流通量，也難以支撐長期營運。因此，非美元穩定幣的關鍵，不只是如何完成發行，而是如何讓穩定幣在不同產業中被使用、被留存、被反覆結算，形成持續運作的應用網絡。

也因此，非美元穩定幣更需要多元產業參與。當證券商、零售通路、旅遊平台、房地產業、資產管理業與科技業者共同投入，穩定幣就不再只是支付工具，而可能成為產業升級的底層結算媒介。例如 RWA 場景中，不動產、債券或基金受益權若能代幣化，穩定幣可作為鏈上認購、交易、配息與清算工具，甚至讓代幣化資產作為擔保品，透過智能合約取得穩定幣融資，自動計息、還款與控管風險，形成新的資產融資模式。

智能合約也能創造新商業模式。以旅遊與住房為例，消費者預訂旅館時，款項可先由智能合約託管；入住完成且無爭議後自動撥付給業者，若取消或服務未履行，則依條件自動退款或扣款。這能降低人工對帳與爭議處理成本，也讓平台、旅宿、保險與支付服務形成新的合作網絡。

穩定幣需要的不是單點發行 而是能整合生態的經營者

近期亞洲市場也顯示，非美元穩定幣逐漸朝生態型模式演進。日本JPYC結合Asteria、bitFlyer Holdings、Power Angels與Densan Systems，連結企業系統、交易基礎設施與便利商店支付網路；香港則由渣打銀行香港、香港電訊與 Animoca Brands 推動港幣穩定幣布局，結合銀行、電信與Web3場景；新加坡XSGD則強調新加坡幣24/7鏈上流通、跨境結算、錢包與金融科技平台整合。

這些案例說明，非美元穩定幣的重點不只是把法幣搬到鏈上，而是透過多元產業共同參與，創造新的應用需求。美元穩定幣可以依靠美元本身需求擴張；非美元穩定幣則更需要場景設計、產業協作與商業模式創新。只有能把穩定幣從支付擴展到智能合約、RWA、產業融資與企業結算的經營者，才有機會讓非美元穩定幣不只是「能發」，而是「能用」、「用得廣」、「創新得出來」。

（作者為統一證券計量交易部專業副總）

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