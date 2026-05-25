〈財經週報-投資觀點〉主動式ETF的實戰時代：從「被動追隨」到「精準定價」的結構性變遷

隨著 2026 年第一季法規與商品百家爭鳴，資金正加速湧入具備主動防禦與選股門檻的商品。（中央社）

■陳昭維

回顧近年台灣資本市場，投資光譜正迎來深層位移。從早期追求現金流的「高股息ETF」，到訴求與大盤同步的「市值型ETF」，被動投資邏輯深植人心。然而，隨著近期00403A在公開募集期間引發熱烈風潮，以及2026年第一季主動式ETF進入百家爭鳴，資金訴求已顯著進化。市場不再滿足於「大盤平均報酬」，而是尋求專業判斷的「超額報酬（Alpha）」。

近期表現相對亮眼的主動式ETF，憑藉傲人績效脫穎而出。這反映出資金正從「被動追隨指數」，轉向「主動捕捉價值錯估」的結構性位移。對於資本市場而言，價值重心正轉向更具門檻的「產業調研深度」與「動態執行能力」。

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相較於被動型ETF依賴固定編製規則機械式換股，主動式 ETF更強調面對市場波動的反應力。這場「超額報酬」革命，在近期法規催化下，正帶動以下評價重構：

一、突破10%天花板： 資金的「濃度革命」

近日金管會針對國內股票型基金與主動式ETF的單一持股上限進行修正，從原本的10%放寬至最高25%。這項「台積電條款2.0」打破了過去經理人「被迫分散」的緊箍咒。過去為填補剩餘權重，資金往往被迫配置於二線標的；新規上路後，市場資金將向具備高度競爭力的龍頭企業匯聚，引發一波「賣別的、買台積電」的結構性資金搬家。

二、選股邏輯的落地能力：告別被動吃豆腐

主動式 ETF 不受限於公開指數權重，能更靈活地在供應鏈中快速換股。隨著持股上限放寬至 25%，經理人對核心標的的配置彈性顯著提升，建立起從「深度調研」到「果斷執行」的價值閉環，大幅降低法規觸發後的交易摩擦成本。

三、評價重估的先機：回歸「獲利純度」

當機構資金比重重新分配，那些表現落後大盤、EPS承壓或流動性偏低的弱勢股，將首當其衝成為換股提款的對象。誰能避開籌碼脆弱的雷區，精準鎖定具備長期成長品質的標的，誰就能拉開與大盤的績效差距。

當主動式 ETF 逐步走入核心實戰配置，市場評價方式正從「題材想像」轉向「能力驗證」。投資人應聚焦以下評估維度：

一、主動管理溢價：

關注該產品在市場波動時，持股調整的靈敏度與超額報酬的連續性。真正的實力展現在逆風時的抗跌與順風時的精準打擊。

二、核心模組的調研深度：

觀察基金團隊是否具備與國際系統廠同步的前瞻調研深度，這將決定其在 25% 高權重下的「避險韌性」。

三、高集中度下系統背離風險：

在單一持股可達25%的新規下，加權指數極易被少數龍頭股「美化」。投資人必須敏銳對照櫃買指數（OTC）與中小型股的量能變化，檢視資金是否出現斷層，避免陷入「大盤創新高，持股卻破底」的盲點。

主動式ETF的實戰化，標誌著台灣資本市場正邁向「主動價值發現」的產業升級歷程。掌握具備深厚調研能力與靈活系統思維的產品，將是捕捉下一輪資金重估紅利的焦點。（作者為群益金鼎證券數位業務處資深副總裁）

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