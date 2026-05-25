〈財經週報-投資趨勢〉企業獲利展望強勁 美股後市看俏 科技巨頭尤值留意

輝達第一季營收衝上816億美元再創歷史新高，成為引領美股反攻的關鍵火車頭。（歐新社）

■李晉含

做為AI景氣風向球的輝達（NVIDIA）近期再度繳出超越市場預期的獲利表現，今年第一季營收表現高達816億美元、再創歷史新高，並釋出新一代AI系統、AI投資週期的展望，為股價提供強力支撐，也進而強化AI供應鏈的信心。隨著輝達繳出亮眼成績單，加上美伊和平露曙光，點燃市場樂觀情緒，帶動科技股反攻，提振美股從連三日拋售中反彈，逐步收復失土。

美銀調查：全球經理人信心回溫 美股配置暴衝至淨20%加碼

儘管今年來金融市場頻受到中東局勢所干擾，不過，資金對美股信心持續回升。從最新的美銀美林經理人調查中可發現，投資人對全球經濟與企業獲利前景看法回溫，現金水位明顯下降。在資產配置上，股票配置從上月的淨13%加碼大幅上升至淨50%加碼，從國家來看，美股配置由淨10%減碼彈升至淨20%加碼，對比歐股、日股呈現下降趨勢，突顯全球資金對美國市場的青睞程度。

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支撐美股的重要關鍵來自於穩健基本面，包括今年第一季GDP年增率2%，聯準會更上調今年GDP成長率至2.4%，展現經濟韌性。企業財報表現亦亮眼，根據Factset統計，標普500指數產業第一季獲利年增率近28%，寫下2022年以來季度新高紀錄，有8成以上的企業獲利優於預期，市場也預估今年全年獲利年增率上看2成，反映企業盈餘動能持續向上。而再進一步從產業別來看，又以資訊科技獲利增長最為強勁，Q1獲利年增率近51%。

AI「五層蛋糕理論」引爆美國科技股下一波成長紅利

因此，在基本面與獲利面的支持下，加上美股投資題材多元，向來靠健康的產業輪動開創牛市格局，仍有助於美股多頭表現延續，建議投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。而若是投資屬性更積極，偏好美國科技股的投資人，則可進一步考慮以美國科技主題ETF來參與，以更高程度的把握美國科技股成長機會。

從產業觀點來看，隨著AI浪潮延燒，美股巨頭版圖更逐步變成科技股的天下，成為引領美股上漲的關鍵動能，以美股四大指數來看，代表科技股的費城半導體指數今年來大漲近7成、NASDAQ指數也繳出雙位數漲幅。展望美國科技股後市，在AI需求強勁之下，美國在雲端運算、半導體與軟硬體等領域都享有全球領先優勢，現任科技七巨頭成長前景可期，

而美國科技產業的成長動能，也不僅限於巨頭企業，自「五層蛋糕理論」來看，AI發展是集結應用端、模型、基礎設施、晶片、能源五層堆疊的架構，各階層環環相扣，不是單一的軟體、模型而已，突顯各科技領域皆有機會誕生下一批具成長爆發力的企業，例如AI國防、資安、繪圖等等。這也意味著若想掌握美國科技行情，不能只聚焦在既有七巨頭，更應關注各個科技領域獲利具備成長潛力的未來巨頭，以更全面的享有美國科技股增長紅利。

（作者為群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人）

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