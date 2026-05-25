〈財經週報-國際展望〉美國科技股有望迎來雙紅利

美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，直接餵飽台股的 AI 供應鏈，點燃長紅火炬。（路透）

■洪華珍

隨著超級財報週、川習會相繼登場，以及美國聯準會新任主席上任，全球經濟進入新一輪轉折期，市場關注焦點逐步明朗。尤其是當人工智慧（AI）從話題走進企業營收，市場資金的遊戲規則正在改寫，掀起美國科技投資熱潮。

科技「超級週期」引爆台美股市雙主場

2026上半年台股漲勢不斷，美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，為台股AI供應鏈點燃長紅火炬，多頭氣勢如虹。下半年隨著地緣政治風險有望逐步鈍化，各種科技題材邁入「超級週期」，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修的雙重紅利。

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隨著AI已從技術發展進入「商業化與獲利兌現」階段，對企業獲利模式與產業結構產生深遠影響，並成為支撐本輪股市多頭的重要核心動能。

近日美股晶片龍頭公布上季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並同步上調股東回饋、釋出強勁財測，顯示全球AI基礎建設熱潮仍持續加速。

首先，AI進入大規模商業化拐點。根據研究顯示，觀察全球主要AI語言模型業者Token使用數，今年第一季成長3.4倍；另從全球主要AI平台每月活躍終端用戶呈現快速擴張來看，亦凸顯出Token使用量開始步入指數級快速成長階段，這也意味著模型開發商變現能力有轉強跡象。

這意味的：過去AI競賽聚焦於大型模型訓練，但真正決定產業規模的關鍵正在改變。

回到基本面，觀察 2026 年第一季財報，S&P 500基本面相當強勁。其中，資訊科技目前仍是 S&P 500 中獲利成長率最強產業之一，背後反映的是 AI 資本支出、雲端需求、半導體週期與大型科技公司獲利能力的支撐。

晶片龍頭財報開紅盤 科技股盈餘前景大看好

另一方面，近日美股晶片龍頭公布上季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並同步上調股東回饋、釋出強勁財測，顯示全球AI基礎建設熱潮仍持續加速。

隨著AI已從技術發展進入「商業化與獲利兌現」階段，對企業獲利模式與產業結構產生深遠影響，並成為支撐本輪股市多頭的重要核心動能。

展望後市，美股仍是全球最關鍵的資本市場。從雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張來看，顯示AI應用已深入核心商業模式；同時，四大CSP全面上調AI資本支出，亦有望同步推升AI基礎設施相關企業的獲利預期，進一步支撐科技股盈餘前景。

美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。

生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

（作者為安聯美國科技領航主動式ETF基金經理人）

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