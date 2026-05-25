〈財經週報-看盤焦點〉指數高檔整理 台股資金轉向結構性機會

由於指數已接近前波高點，市場追價意願並未放大，將維持高檔震盪。 （歐新社）

■姚宗宏

今年以來台股延續強勢格局，在第一季大幅上攻之後，第二季仍維持多頭氣勢，指數屢創新高。然而，隨著漲幅逐步擴大，市場結構也悄然出現轉變，盤面從全面上漲轉為分化輪動，資金配置策略逐步轉向更具性價比的標的。

台股高檔震盪 盤面聚焦AI族群

觀察上周台股走勢，整體延續高檔震盪格局，在指數接近前波高點之際，市場追價意願相對有限，呈現區間整理態勢。成交量方面並未明顯放大，顯示市場資金並非全面進場，而是採取選股不選市的策略。

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盤面仍以AI相關族群為關注焦點，但熱門股出現漲多震盪，短線獲利了結賣壓增加，使族群內部分化加劇。相較之下，低基期的PC、邊緣運算與部分半導體下游族群表現相對抗跌，顯示資金正在尋求新的切入位置。另一方面，記憶體族群在報價回穩預期帶動下，買盤逐步回流，成為盤面重要支撐力量。

從市場觀察來看，中小型股今年以來累積漲幅明顯，在評價墊高之下，短線波動開始加劇。儘管產業供應鏈普遍認為第二季基本面仍屬正向，但隨著AI龍頭廠商產品進入世代交替期，市場開始關注是否出現訂單遞延與出貨節奏調整，加上部分零組件供應仍存在變數，使得投資氣氛略趨保守。

傳產族群方面，受惠於全球景氣溫和復甦預期，機械、工具機及部分原物料族群亦有表現空間，進一步強化類股輪動格局。整體而言，上周市場並未出現系統性風險，但短線在評價偏高及消息面變數下，波動幅度明顯放大，操作難度提升。

展望後市，指數若無新的基本面利多推升，短期仍將維持震盪整理走勢，但在資金動能尚穩、企業獲利未明顯轉弱下，大幅修正機率相對有限，盤面仍以結構性行情為主。

投資策略：聚焦評價與基本面

在高檔震盪環境下，投資策略需更強調風險控管與資產配置。短期來看，中小型股因漲幅已大，需留意波動風險升高，一旦市場出現不利因素，可能引發「多殺多」現象。

此外，除權息行情延續性亦可能較以往轉弱，僅具高殖利率且基期偏低的標的，較具吸引資金條件；相對而言，漲幅已高的個股，除息前後表現空間相對有限。

整體而言，當前市場資金配置已明確轉向「低基期＋基本面支撐」的雙重條件。建議關注評價相對合理且具成長性的產業，包括AI供應鏈中估值較低的ODM族群、PC及邊緣裝置領域，以及記憶體等基本面逐步改善的電子次族群；同時，亦可適度配置受惠景氣循環的傳產類股。

在市場風格轉變之際，投資人宜避免過度追高，改以精選個股、控管部位為核心策略，並持續關注AI產業轉換節奏及國際政策變數，以因應盤勢可能出現的變化。

（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

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