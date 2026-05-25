〈財經週報-空污法爭議〉工商界籲維持空污法現行機制 勿引發經濟危機

工總擔憂《空污法》修法草案若貿然通過，將因過度擴大地方政府裁量權，對國家能源供應造成不可逆的嚴重傷害。（歐新社）

記者廖家寧／專題報導

近期《空氣污染防制法》（下稱空污法）修法爭議主要有二：一是地方裁量權踰越法理規範，引發法源衝突；二是草案鎖定發電機組，恐干擾全國電網供電穩定，進而衝擊企業營運。對此，全國工業總會（工總）與工業區廠商聯合總會多次代表產業界公開表達立場，擔憂《空污法》修惡將帶來不可逆的傷害，不宜貿然通過。產業界強調，現行機制已充分兼顧產業穩定運作、污染防制設備效能維持、行政審查程序公平，並針對高風險對象設有差別化管理機制，已樹立一套具規範明確性與執行穩定性的制度，呼籲立法院維持現行機制。

藍白立委提出《空污法》第27、28及30條修正條文，授權地方政府可強制要求業者減量排放，但地方制度法明定「能源事項」非地方自治事項。工總表示，現行第27條原意是給予業者主動申請新舊製程污染可同步改善的友善機制，草案有擴大地方政府裁量權限疑慮，也有違背信賴保護原則；加上缺乏中央監督機制，易生中央與地方管制標準不一的亂象，企業將面臨高度不確定性的營運風險。

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貿然禁止或限制燃料 公民營電廠運作受限

另，草案第28條授權地方政府可禁用特定燃料，涵蓋生煤、燃油、SRF等燃料。工總直言，現行第28條本是管制業者使用生煤等燃料的「成分及混燒比例」，並非全面禁止或限制使用量，貿然禁止或限制燃料，將導致全國各地的公民營電廠運作受限，嚴重衝擊國家能源供應穩定，各行業工廠、鍋爐業者也可能因燃料遭禁而停止營運。

至於第30條修正條文則新增「三級防制區」，並縮減發電機組許可證展延有效期限。工總表示，現行第30條展延制度的本質是製程操作條件未發生重大變化時，應以「延續既有條件」為原則，而全國西半部各縣市皆屬臭氧8小時三級防制區，修法將導致西半部所有電廠與高科技廠的許可證，皆可能面臨僅獲核發數月的極短效期，迫使事業須頻繁提出展延申請，不僅不利穩定操作，對業者營運、主管機關審查均造成顯著負擔，實務上頻繁申辦無助於改善污染，徒增行政成本。

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