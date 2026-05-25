〈財經週報-空污法爭議〉8000家企業受波及 鋼鐵業批災難修法

藍白立委聯手推動《空污法》修正草案，引發產業界強烈反彈。（資料照）

記者林菁樺、張慧雯、方韋傑／專題報導

藍白聯手提出「空污法」修正草案，但審查前未與產業充分溝通、推動時程倉促，引發外界質疑是「突擊修法」。業界直言，修法矛頭直指台電，但也波及國內半導體、鋼鐵、石化等約8,000家仰賴操作許可的業者出現關廠危機，直呼是「災難修法」。

授權地方禁限用特定燃料 跨區經營增加營運困難

鋼鐵公會指出，此次修法不僅影響鋼鐵業，也影響高科技、石化及水泥等主要製造業及電力業。例如第27條修正條文，業者若無法達到污染排放總量及濃度標準，無法自主提出申請替代改善，將壓縮管理彈性；另，第28條修正條文部分，由於燃料使用涉及全國能源調度與電力韌性，修正草案授權地方政府公告禁限用特定燃料，可能使得跨區域經營的企業面臨法律適用及燃料能源調度衝突，增加營運困難。

請繼續往下閱讀...

此外，第30條修正條文中，固定污染源許可證效期將改為2到5年，特殊情形的有效期間縮減至未滿2年。鋼鐵公會分析，許可證年限減少，將增加企業經營不確定性，導致產業難以進行長期環保設備投資與技術開發，不利推動深度減排及整體環保改善；尤其此修正條文未明確界定「有健康風險之虞」及「認為有削減或加嚴操作條件之必要者」等要件之認定，會造成地方主管機關執法尺度不一。

大型鋼鐵業者直言，地方爭搶權限，立法院修法，權力下放地方、掣肘中央，台灣產業何去何從？根本是一場災難修法；此事根本看不到修法背後考慮的福國利民，只看到政黨惡鬥。

台塑化董座曹明則表示，以六輕來說，先決條件就是要完全符合政府「空污法」相關規定，且排放量要比標準更低，同時六輕更斥資百億元讓煙囪白煙消失，不再有「視覺污染」；而修正草案讓地方政府權限擴大，如此一來，企業一定要與地方政府維持良好的溝通，且嚴格遵守相關法令。

地方權限擴大 中小企業衝擊較大

不過，曹明也認為，對於大企業來說，「空污法」修正草案其實影響不大，畢竟大企業都有按政府規定來排放，倒是對於中小型企業衝擊較大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法